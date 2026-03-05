Riba-roja conmemora el 8 de marzo con un acto en la Plaza del Ayuntamiento y bajo el lema ‘Úniques'

Riba-roja conmemora este 8 de marzo con una jornada de reivindicación, conciencia colectiva y acción institucional que tendrá lugar este viernes en la Plaza del Ayuntamiento. Con una apuesta firme de velar por una sociedad justa, democrática y cohesionada, bajo el lema ‘Úniques’, el consistorio ha querido representar a mujeres de diferentes culturas, profesiones o condición social pero con una misma mirada, la de la igualdad y la libertad.

La Plaza del Ayuntamiento acogerá este viernes 6 de marzo, -haciendo coincidir la celebración en día lectivo- a las 10:30 horas el acto central, con la lectura del manifiesto institucional a cargo de la concejal de Igualdad, Raquel Pamblanco, con la participación del alumnado de secundaria de los centros educativos. Con motivo de esta celebración se presentará la campaña ‘De portes de cap a dins’, una experiencia de reflexión y debate, a través de un formato artístico que expone el maltrato físico y psicológico, promoviendo la igualdad y la prevención. A través de esta acción, el Ayuntamiento quiere visibilizar la violencia de género oculta en el hogar, donde ocurre el 60% de los casos mortales.

Moción conjunta

La conmemoración del Día Internacional de las Mujeres viene avalada por la aprobación de una moción conjunta del equipo de gobierno del PSPV, Compromís y el grupo municipal Esquerra Unida-Unides Podem, a la que se sumó también el Partido Popular y Vox se abstuvo. Bajo el lema denominado Únicas, la moción incide en la necesidad de visibilizar las desigualdades estructurales que persisten desde la economía y el trabajo hasta las relaciones de poder, la violencia machista y la distribución de los cuidados y que todavía limitan, a día de hoy, la realización plena de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.

El texto señala “a pesar de los avances formales y las políticas públicas impulsadas en España como la mejora de la representación en órganos de decisión o la consolidación de servicios de atención para las víctimas de violencia de género”, las desigualdades de género persisten de manera profunda y medible. La brecha salarial continúa vigente con remuneraciones significativamente inferiores de las mujeres frente a los hombres. Los salarios más bajos, la precariedad laboral, el empleo a tiempo parcial y la distribución desigual de las tareas de cuidados contribuyen a esta realidad persistente que afecta, en especial, a las mujeres con trayectorias laborales interrumpidas o parciales. Esta situación penaliza, además, la autonomía económica de las mujeres.

Puntos de atención 24 horas

La propuesta centra su atención en potenciar las políticas en Riba-roja de Túria con acciones concretas que mejoren la vida de las vecinas y que desmontan las barreas cotidianas, con un compromiso firme con los servicios de atención 24 horas y la prevención de violencias, programas de formación y empleo con perspectiva de género, medidas efectivas de conciliación y corresponsabilidad y el apoyo a las mujeres en todas las fases de su trayectoria vital.

Por último, el pleno municipal apuesta por continuar impulsando y reforzando, en colaboración con la comunidad educativa, las acciones formativas en los centros escolares de Riba-roja de Túria que promuevan la igualdad entre las mujeres y los hombres, el respeto, la educación emocional y la afectivo-sexual, además de la prevención de la violencia machista, con recursos y materiales didácticos con un enfoque feminista. El pleno apoya continuar con las acciones del II Plan de Igualdad y el Plan Abolicionista contra la prostitución.

Igualdad, todo el año

“El 8 de marzo es una fecha clave, pero nuestro compromiso con la igualdad no se limita a un día. En Riba-roja trabajamos los 365 días del año con recursos, prevención, empleo y políticas públicas reales para proteger a las mujeres y avanzar en derechos. La igualdad no es un eslogan: es una acción de gobierno constante”, subraya la concejala de Igualdad, Raquel Pamblanco.