Municipalismo sin siglas: gobernar para que Loriguilla avance

La alcaldesa de Loriguilla, Montserrat Cervera, reivindica un modelo de gobierno basado en la cercanía y la responsabilidad, alejado del debate partidista y centrado en la gestión diaria. "Gobernar un municipio no es una cuestión de siglas, es una cuestión de responsabilidad", afirma, subrayando que cada decisión municipal "tiene nombre y apellidos, porque impacta directamente en la vida de los vecinos".

La primera edil sostiene que el municipalismo no es un concepto teórico, sino una forma de actuar. "La política útil no se mide en discursos, sino en resultados", señala. Por ello, resume su acción de gobierno en tres pilares: "anticipación, gestión y resultados".

Inversión en mejoras locales

En materia de prevención, destaca las inversiones en infraestructuras hidráulicas, sistemas de drenaje y planificación responsable para reforzar la seguridad del municipio ante posibles riesgos. "No es discurso, es inversión y acción", insiste. Además, recalca que "cada euro público tiene que traducirse en mejoras visibles, en calles, en servicios y en oportunidades".

La alcaldesa también defiende la colaboración institucional como herramienta imprescindible para el desarrollo local. "Cuando la prioridad es tu pueblo, los acuerdos no son una opción, son una obligación", afirma, mostrando su disposición a trabajar con la Generalitat, el Gobierno de España y otras instituciones "sin ruido y sin confrontación estéril", siempre que el objetivo sea que "Loriguilla avance".

El apoyo al tejido social y económico ocupa un lugar central en la hoja de ruta municipal. El ayuntamiento impulsa medidas para facilitar el trabajo de los agricultores, mejorar caminos rurales y reforzar la competitividad del sector empresarial mediante la agilización de trámites y la mejora de los entornos industriales. "Apoyar al campo es cuidar una parte fundamental de nuestra identidad", sostiene.

"El futuro de un pueblo no se espera, se construye"

Asimismo, pone el foco en jóvenes y familias, promoviendo oportunidades para que puedan desarrollar su proyecto de vida en el municipio. "El futuro de un pueblo no se espera, se construye", afirma.

Especial atención dedica a las personas mayores, para quienes plantea como infraestructura prioritaria la creación de un Centro de Día. "Nuestros mayores merecen ser cuidados sin tener que salir de su pueblo", defiende, subrayando que el progreso "no es solo crecer, sino también cuidar".

"No estoy aquí para representar unas siglas, estoy aquí para defender a mi pueblo", concluye la alcaldesa, reafirmando su compromiso con un liderazgo "sereno, firme y con rumbo" para consolidar el desarrollo de Loriguilla.