Reunión con Presidencia
San Antonio de Benagéber solicita a la Generalitat más financiación para infraestructuras deportivas ante el crecimiento de la población
El consistorio de San Antonio de Benagéber solicitó a la Conselleria que se les tenga en cuenta en las subvenciones, especialmente para construir vestuarios en el polideportivo, una necesidad estratégica
El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, se ha reunido esta mañana con el alcalde de San Antonio de Benagéber, Enrique Santafosta, para analizar el estado de las instalaciones deportivas de la localidad.
El consistorio ha demandado a la institución autonómica nuevas infraestructuras deportivas motivadas por el crecimiento de la población local, concretamente por los jóvenes y las solicitudes del deporte base.
Instalaciones deportivas
Todas las instalaciones deportivas presentes en este municipio del Camp de Túria son: polideportivo, campo de fútbol, piscina cubierta, dos pistas de baloncesto, circuitos saludables deportivos y pistas de calistenia.
"No nos creemos más que cualquier otro pueblo, simplemente creemos necesario ese plus de necesidad respecto a la financiación. Porque aunque San Antonio es relativamente joven, ha crecido muchísimo y ya roza los 12.000 habitantes", subrayaba el alcalde en declaraciones a Levante-EMV.
Es por ello por lo que solicitan a la conselleria que se les tenga en "consideración" en las líneas abiertas de subvenciones y, en concreto, unos vestuarios en el polideportivo, dado que "no existen y es un déficit que necesitamos solventar porque es una actuación estratégica", sentenciaba Santafosta.
8 de abril, aniversario de la segregación
Aprovechando la reunión de trabajo, Díez ha confirmado su presencia el 8 de abril al acto que San Antonio celebra anualmente en relación del decreto de creación del nuevo municipio. El pasado 2022 se conmemoraron sus 25 años desde su constitución como localidad independiente.
