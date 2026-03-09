La comisión El Pilar, gran protagonista en la entrega de premios del ninot indultat de Benaguasil

El pasado 8 de marzo fue un día muy de gran importancia para las fallas de Benaguasil, tuvo lugar la entrega de premios del ninot indultat. El intendente de la Policía Local fue el encargado de entregar los sobres con los ninots que se salvarán de las llamas de las tres categorías.

Dentro de la categoría de falla grande de primera sección, el ninot indultat fue "De pares a fills" de la comisión Carrer de Llíria y en su respectiva categoría infantil fue para el ninot "Et recordes?" de la falla Plaça de Bous.

En la segunda y tercera sección hay un claro protagonista. La comisión de El Pilar consiguió el doblete. En la falla grande el ninot seleccionado fue "Si elegirem de qui enamorar-se" y en la infantil "Tendra infancia fallera".

Posteriormente, se llevó a cabo la entrega de premios a las figuras que evitarán el fuego. Ambas categorías recayeron sobre la misma comisión, la falla El Pilar, el claro vencedor de la jornada. El alcalde de Benaguasil, Ximo Segarra, dio la enhorabuena a todas ellas por el "alto nivel de los ninots presentados" y destacó el esfuerzo y trabajo constante de todas las comisiones falleras de la localidad.

Las Falleras Mayores del municipio, Ana Puchau y Paula Ricart, presidieron el acto junto a su corte de honor, el presidente infantil Manuel Cabrerizo y los diferentes representantes institucionales de Benaguasil.