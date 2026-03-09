Fallas Benaguasil
La comisión El Pilar, gran protagonista en la entrega de premios del ninot indultat de Benaguasil
La comisión El Pilar destacó en la entrega de premios del ninot indultat de las Fallas de Benaguasil, al conseguir el doblete en las categorías de falla grande e infantil
El pasado 8 de marzo fue un día muy de gran importancia para las fallas de Benaguasil, tuvo lugar la entrega de premios del ninot indultat. El intendente de la Policía Local fue el encargado de entregar los sobres con los ninots que se salvarán de las llamas de las tres categorías.
Dentro de la categoría de falla grande de primera sección, el ninot indultat fue "De pares a fills" de la comisión Carrer de Llíria y en su respectiva categoría infantil fue para el ninot "Et recordes?" de la falla Plaça de Bous.
En la segunda y tercera sección hay un claro protagonista. La comisión de El Pilar consiguió el doblete. En la falla grande el ninot seleccionado fue "Si elegirem de qui enamorar-se" y en la infantil "Tendra infancia fallera".
Posteriormente, se llevó a cabo la entrega de premios a las figuras que evitarán el fuego. Ambas categorías recayeron sobre la misma comisión, la falla El Pilar, el claro vencedor de la jornada. El alcalde de Benaguasil, Ximo Segarra, dio la enhorabuena a todas ellas por el "alto nivel de los ninots presentados" y destacó el esfuerzo y trabajo constante de todas las comisiones falleras de la localidad.
Las Falleras Mayores del municipio, Ana Puchau y Paula Ricart, presidieron el acto junto a su corte de honor, el presidente infantil Manuel Cabrerizo y los diferentes representantes institucionales de Benaguasil.
Suscríbete para seguir leyendo
- Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
- Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
- Caos en la A-7 por un socavón provocado por la lluvia: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante
- La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
- Aemet confirma lo que nadie quiere oír en Valencia: Las Fallas 2026 estarán pasadas por agua
- El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
- Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
- Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años