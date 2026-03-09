Esperansa Grasia, influencer y actriz, recibe el Premio Grattia Maximilla del Ayuntamiento de Llíria por su trayectoria

Gemma Palacio Fernández, conocida artísticamente como Esperansa Grasia, ha sido galardonada con el Premio Grattia Maximilla que concede anualmente el Ayuntamiento de Llíria, con motivo del Día Internacional de la Mujer, para reconocer la labor de las mujeres en distintos campos. La influencer no ha podido recoger esta mañana la distinción por compromisos profesionales.

En esta edición estaba dedicado al ámbito de la producción, dirección y comunicación audiovisual. El consistorio ha reconocido así la destacada trayectoria de la actriz, cómica, influencer y creadora de contenido para redes sociales.

Premios concursos

Además, el alcalde Paco Gorrea y la concejala de Igualdad, Reme Tordera, entregaron los galardones de los concursos que se enmarcan dentro de la celebración del 8M.

En el de carteles, en la modalidad hasta 16 años, ha resultado ganadora Luna Orón García por la obra “Sense títol”, mientras que el segundo premio ha sido para Sofía Sáez Gil por “Atenea”.

Para mayores de 16 años, Lorena Moya Adrián ha obtenido el primer premio con “És elecció, no provocació”, y el segundo ha recaído en Adriana Cortés Contelles con “Construint la igualtat”. El premio local ha sido para Gal·la Cano Morató por la obra “És un vestit, no un permís”.

El concurso de fotografía ha quedado este año desierto.

Inauguración Saló d’Actes Grattia Maximilla

Por otro lado, el Ayuntamiento de Llíria, inauguró también, el nuevo Saló d’Actes Grattia Maximilla, ubicado en el Centro Multiusos, un espacio que nace con la voluntad de convertirse en un lugar permanente de memoria, reconocimiento e inspiración dedicado a las mujeres galardonadas con el Premio Grattia Maximilla.

Con ello, el consistorio da un paso más en esta trayectoria de reconocimiento institucional, creando un espacio estable que permitirá visibilizar y poner en valor a todas las mujeres premiadas en las distintas ediciones del premio.

El salón incorpora una exposición permanente en la que se integran las placas identificativas de cada edición del premio, configurando un archivo visual y narrativo que permitirá a la ciudadanía conocer a las mujeres reconocidas.

Nueva década

La iniciativa marca el inicio de una nueva década del Premio Grattia Maximilla, que en 2026 celebra su undécima edición. Con este nuevo espacio, el Ayuntamiento garantiza que el reconocimiento a las mujeres premiadas trascienda del momento de la entrega del galardón y permanezca en el tiempo como parte del patrimonio social y cultural de la ciudad.

El Saló d’Actes Grattia Maximilla se convierte así en un lugar simbólico que reconoce el pasado, celebra el presente y proyecta hacia el futuro el papel fundamental de las mujeres en la historia y la vida de Llíria.