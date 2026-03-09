Turismo
Visit Llíria ofrece en marzo nuevos fines de semana con visitas guiadas
El consistorio ha organizado un programa con cuatro rutas temáticas para descubrir el patrimonio local
El edil de Turismo, Paco García, ha informado que Visit Llíria “ha organizado diversas actividades turísticas durante este mes de marzo, entre las que se encuentran la realización de visitas guiadas al patrimonio local”.
Así, la localidad edetana continúa con su promoción turística ofreciendo una nueva tanda de rutas guiadas tematizadas. El área de Turismo ha preparado los itinerarios turístico-culturales de la Edeta Romana y de la Lyria Andalusina para el fin de semana del 14 y 15 de marzo; mientras que se podrá disfrutar de la Llíria Medieval y de la Llíria del Renacimiento y del Barroco los días 28 y 29 de marzo, respectivamente.
“Estas actividades contarán con la apertura de sus monumentos y con el acompañamiento de un guía municipal que hará disfrutar a todos los visitantes del valioso patrimonio edetano”, ha añadido el concejal de Turismo.
En las rutas, se podrá visitar desde la muralla medieval del Pont del Vidre, pasando por la iglesia de la Sang y los Baños Árabes, o Ca la Vila y la Basílica de la Asunción, entre otros monumentos.
“Las personas que visiten Llíria también podrán disfrutar de su oferta culinaria, en la que los restauradores locales ofrecen, además de los platos típicos locales y el ‘esmorzaret llirià’, toda una carta de productos de primera calidad, así como de la oferta comercial de la localidad”, ha destacado García.
Para participar en estas visitas del mes de marzo, hay que inscribirse previamente en la web lliria.es o en la App municipal. Las plazas son limitadas.
- Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
- Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
- Caos en la A-7 por un socavón provocado por la lluvia: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante
- La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
- Aemet confirma lo que nadie quiere oír en Valencia: Las Fallas 2026 estarán pasadas por agua
- El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
- Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
- Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años