Visit Llíria ofrece en marzo nuevos fines de semana con visitas guiadas

El edil de Turismo, Paco García, ha informado que Visit Llíria “ha organizado diversas actividades turísticas durante este mes de marzo, entre las que se encuentran la realización de visitas guiadas al patrimonio local”.

Así, la localidad edetana continúa con su promoción turística ofreciendo una nueva tanda de rutas guiadas tematizadas. El área de Turismo ha preparado los itinerarios turístico-culturales de la Edeta Romana y de la Lyria Andalusina para el fin de semana del 14 y 15 de marzo; mientras que se podrá disfrutar de la Llíria Medieval y de la Llíria del Renacimiento y del Barroco los días 28 y 29 de marzo, respectivamente.

“Estas actividades contarán con la apertura de sus monumentos y con el acompañamiento de un guía municipal que hará disfrutar a todos los visitantes del valioso patrimonio edetano”, ha añadido el concejal de Turismo.

En las rutas, se podrá visitar desde la muralla medieval del Pont del Vidre, pasando por la iglesia de la Sang y los Baños Árabes, o Ca la Vila y la Basílica de la Asunción, entre otros monumentos.

“Las personas que visiten Llíria también podrán disfrutar de su oferta culinaria, en la que los restauradores locales ofrecen, además de los platos típicos locales y el ‘esmorzaret llirià’, toda una carta de productos de primera calidad, así como de la oferta comercial de la localidad”, ha destacado García.

Para participar en estas visitas del mes de marzo, hay que inscribirse previamente en la web lliria.es o en la App municipal. Las plazas son limitadas.