Una concejala de Vox de Nàquera critica que se repartan pulseras de 'chichinabo' en el 8M

El municpio de Nàquera vuelve a la polémica con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer. Esta vez el foco ha recaído sobre la concejala de Bienestar Social, Sanidad y Educación, Annabella Furió. El PSPV-PSOE ha denunciado públicamente su “hipocresía” porque el Ayuntamiento no realizó ninguna publicación para conmemorar ese día tan señalado, como sí lo hacen cuando se trata del Día del Hombre.

“La concejala Furió sí que estuvo muy activa en su perfil personal soltando algunas perlas”, indicaban desde la formación socialista. En dichas publicaciones compartidas por la representante del consistorio se pueden leer frases como: “ni una más usando el feminismo como arma, haciendo denuncias falsas, no es valentía. Hoy es 8 de marzo y lo primero que quiero decir es gracias a los hombres”. Además, en una de ellas incluso expresó su opinión sobre la ley promovida por Irene Montero, “su ley ayudando a los violadores...pero ella, en primera fila en las manifestaciones del 8M. ¿Cómo no?”.

Programa de actividades ofrecido por el Ayuntamiento de Nàquera con motivo del 8M. / A. Nàquera

En este caso, el PSPV focalizó esta denuncia pública dado que “esta misma señora ha decidido que sí que quería participar en una jornada organizada por AFA en el CEIP Emilio Lluch” en la que una gran lista de mujeres ofrecía una charla al alumnado del colegio de Nàquera.

La concejala se defiende

Annabella Furió ha defendido que desde Nàquera acumulan años organizando actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer porque "funciona bien y el programa puede interesar, ya que se invita a mujeres de todo tipo que muestran un reflejo de la sociedad. Me invitaron, aplaudo y participo", sostenía en declaraciones a Levante-EMV.

No obstante, considera "hipócrita" que las calles se engalanen con lazos morados, vigilias, "pulseras de chichinabo" y banderas porque, a su juicio, se pierde mucho tiempo en propaganda. La edila Voxista ha mostrado también su rechazo a que los partidos que hacen oposición le cuestionen todo lo que hace. "Existe rivalidad política y atacan ante la falta de proyectos. Aun así, mis opiniones son mías y me responsabilizo de ellas porque claro que existe violencia contra la mujer, sí rotundamente, pero también considero que no se están haciendo políticas adecuadas", señalizaba Furió.

Cartel con el listado de mujeres que impartieron la charla al alumnado del CEIP Emilio Lluch. / Afa CEIP Emilio Lluch

"¿Los gays que piensan como Vox son menos gays?"

"Estoy en contra de las denuncias falsas aunque sea un porcentaje muy bajo, ¿y qué? Si hay un 0,2% de hombres asesinados por sus mujeres ¿no puede publicarse también? Apoyo a las mujeres, pero nunca voy a olvidarme de los hombres. ¿Los gays que piensan como Vox son menos gays? ¿Y las mujeres que apoyan a este partido político tienen derecho a ser torturadas?", sentenciaba Annabella Furió.

Curiosa programación del 8M: parchis y tortilla de patatas

La polémica no acaba ahí. El programa de actividades ofrecido por el consistorio local también dio de qué hablar. El cartel ofrecía desde una misa, concursos de parchís y de tortilla de patatas hasta una charla titulada "Construyendo una familia" o un taller sobre salud y belleza facial.