Llíria y Ecovidrio lanzan "La Plantà del Vidre" para fomentar el reciclaje de vidrio durante las Fallas 2026

Ecovidrio, el único SCRAP especializado que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen en España, y el Ayuntamiento de Llíria, ponen en marcha la campaña “La Plantà del Vidre”, una iniciativa para fomentar el reciclado de envases de vidrio durante las Fallas 2026.

El alcalde Paco Gorrea, la concejala de Gestión de Residuos Mª Cruz García, las falleras mayores de la ciudad Mireia Fernández y Leire Sánchez, y el presidente infantil Edgar García, han mostrado hoy su apoyo a esta campaña que apuesta por mejorar la sostenibilidad de las fiestas.

“La Plantà del Vidre” pretende concienciar a la ciudadanía de Llíria, y especialmente a los falleros y falleras, sobre la importancia de separar correctamente los residuos de envases de vidrio durante el transcurso de las fiestas. Para ello, Ecovidrio vinilará los contenedores de vidrio próximos a los casales y marcará un reto para cada municipio de kilogramos de envases de vidrio recogidos durante las fiestas.

Exaltación de las Falleras Mayores y el Presidente Infantil. / A. Llíria

Municipios adheridos

En la campaña participan un total de 13 municipios valencianos que celebran fiestas de Fallas: La Pobla de Vallbona, Llíria, Benaguasil, Cullera, Gandia, Catarroja, Torrent, Paterna, L’Eliana, Algemesí, Godella, Borriana y La Vall d’Uixó. Entre ellos competirán por ser el municipio más reciclador.

El ganador será el que más puntos consiga por incrementar la recogida de vidrio con respecto al mismo periodo del año anterior, y por la difusión que haga de la iniciativa. El premio consiste en una plantación de árboles para la localidad en el que cada casal fallero podrá apadrinar un ejemplar.

Galardón verde de Ecovidrio

Asimismo, todos los municipios que superen el reto de reciclaje propuesto conseguirán el galardón verde de Ecovidrio. También habrá un premio para todas las fallas que reciclen, en su propio contenedor, 400 kg o más de residuos de envases de vidrio. En este último caso, el premio será un miniglú con la imagen de la campaña.

Para reforzar la campaña, educadores ambientales visitarán los días 16 y 17 de marzo los casales para informar sobre la importancia del reciclado de los envases de vidrio y los beneficios que reporta al medio ambiente y a la sociedad.

“La Plantà del Vidre” cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana, que junto con Ecovidrio apuestan por colaborar con el colectivo fallero para mejorar la sostenibilidad de las fiestas y que sean más respetuosas con el medioambiente a través de una correcta gestión de los residuos de envases de vidrio.