Casinos reconstruirá el camino al yacimiento íbero del Cabezo del Castellar tras la dana con fondos Next Generation

El Ayuntamiento de Casinos comenzará próximamente las obras de recuperación turística tras la dana de 2024. Concretamente, reconstruirán el camino de acceso al yacimiento íbero del Cabezo del Castellar, un tramo gravemente afectado por las lluvias torrenciales de la catastrófica dana.

Esta ayuda está enmarcada dentro del programa urgente para aquellas mancomunidades de localidades que sufrieron las consecuencias del temporal, dentro de la Actuación de Cohesión entre Destinos de la Comunitat Valenciana y financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea. En este caso la entidad municipalista ha recibido una partida de 750.000 euros para cubrir todas las gestiones relacionadas con la reconstrucción.

Tramos de caminos agrícolas afectados por las lluvias torrenciales en Casinos. / A. Casinos

Enclave turístico

Este enclave es de gran importancia para Casinos. Es por ello por lo que no solo van a recuperar el camino, sino que mejorarán el acceso peatonal dado que quedó gravemente afectado el sedimento, su integridad y funcionalidad. La subvención para el único acceso a este recurso arqueológico asciende hasta los 36.000 euros.

Instalación de láminas de hormigón

La propuesta técnica consiste en instalación placas de laminación de hormigón en masa, repartidas a lo largo de todo el trazado para proteger y fortalecer el camino, mejorar el drenaje, controlar la erosión para prolongar su utilidad y garantizar la seguridad del tránsito peatonal.