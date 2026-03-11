Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cancelaciones FallasTransporte FallasTiempo FallasTienda 9 MercadonaConstructora SaguntSalarios MercadonaMontaña Bocairent
instagramlinkedin

Recuperación tras la dana

Casinos reconstruirá el camino al yacimiento íbero del Cabezo del Castellar tras la dana con fondos Next Generation

El proyecto del Ayuntamiento de Casinos contempla la instalación de placas de hormigón para fortalecer el camino, controlar la erosión y asegurar la seguridad de los peatones que visitan el yacimiento íbero del Cabezo del Castellar

Tramo del camino de acceso al yacimiento ibero del Cabezo del Castellar de Casinos.

Tramo del camino de acceso al yacimiento ibero del Cabezo del Castellar de Casinos. / Mancomunitat Camp de Túria

Laura Florentino

Casinos

El Ayuntamiento de Casinos comenzará próximamente las obras de recuperación turística tras la dana de 2024. Concretamente, reconstruirán el camino de acceso al yacimiento íbero del Cabezo del Castellar, un tramo gravemente afectado por las lluvias torrenciales de la catastrófica dana.

Esta ayuda está enmarcada dentro del programa urgente para aquellas mancomunidades de localidades que sufrieron las consecuencias del temporal, dentro de la Actuación de Cohesión entre Destinos de la Comunitat Valenciana y financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea. En este caso la entidad municipalista ha recibido una partida de 750.000 euros para cubrir todas las gestiones relacionadas con la reconstrucción.

Tramos de caminos agrícolas afectados por las lluvias torrenciales en Casinos.

Tramos de caminos agrícolas afectados por las lluvias torrenciales en Casinos. / A. Casinos

Enclave turístico

Este enclave es de gran importancia para Casinos. Es por ello por lo que no solo van a recuperar el camino, sino que mejorarán el acceso peatonal dado que quedó gravemente afectado el sedimento, su integridad y funcionalidad. La subvención para el único acceso a este recurso arqueológico asciende hasta los 36.000 euros.

Noticias relacionadas y más

Instalación de láminas de hormigón

La propuesta técnica consiste en instalación placas de laminación de hormigón en masa, repartidas a lo largo de todo el trazado para proteger y fortalecer el camino, mejorar el drenaje, controlar la erosión para prolongar su utilidad y garantizar la seguridad del tránsito peatonal.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
  2. Caos en la A-7 por un socavón provocado por la lluvia: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante
  3. Aemet confirma lo que nadie quiere oír en Valencia: Las Fallas 2026 estarán pasadas por agua
  4. Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
  5. Buenas noticias para las Fallas 2026: la Aemet anuncia una mejoría del tiempo en València y el fin de la lluvia
  6. Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años
  7. Sin alternativa desde Albal a València para los usuarios de Cercanías de la C1 y la C2 entre las 13 y las 15 horas por la mascletà
  8. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana designa a los magistrados que deliberarán sobre la petición de investigar a Carlos Mazón por la dana de València

Casinos reconstruirá el camino al yacimiento íbero del Cabezo del Castellar tras la dana con fondos Next Generation

Casinos reconstruirá el camino al yacimiento íbero del Cabezo del Castellar tras la dana con fondos Next Generation

Isabel Sanchís, homenajeada en Benaguasil por su trayectoria y aportación al mundo de la moda

Isabel Sanchís, homenajeada en Benaguasil por su trayectoria y aportación al mundo de la moda

El PSPV de Nàquera denuncia el bloqueo de sus redes sociales por parte del Vox tras criticar un pleno

El PSPV de Nàquera denuncia el bloqueo de sus redes sociales por parte del Vox tras criticar un pleno

Una concejala de Vox de Nàquera critica que se repartan pulseras de 'chichinabo' en el 8M

Una concejala de Vox de Nàquera critica que se repartan pulseras de 'chichinabo' en el 8M

Llíria y Ecovidrio lanzan "La Plantà del Vidre" para fomentar el reciclaje de vidrio durante las Fallas 2026

Llíria y Ecovidrio lanzan "La Plantà del Vidre" para fomentar el reciclaje de vidrio durante las Fallas 2026

San Antonio de Benagéber solicita a la Generalitat más financiación para infraestructuras deportivas ante el crecimiento de la población

San Antonio de Benagéber solicita a la Generalitat más financiación para infraestructuras deportivas ante el crecimiento de la población

Visit Llíria ofrece en marzo nuevos fines de semana con visitas guiadas

Visit Llíria ofrece en marzo nuevos fines de semana con visitas guiadas

La comisión El Pilar, gran protagonista en la entrega de premios del ninot indultat de Benaguasil

La comisión El Pilar, gran protagonista en la entrega de premios del ninot indultat de Benaguasil
Tracking Pixel Contents