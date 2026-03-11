Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciudadanos Vilamarxant reivindica su trabajo tras un año de ser expulsados del gobierno municipal

La formación naranja, Ciudadanos, insiste en su compromiso con Vilamarxant, pese a ser apartada del gobierno local por el Partido Popular, y asegura que sigue trabajando desde la oposición para los vecinos

Los concejales de Ciudadanos Vilamarxant tras presentar su renuncia.

Los concejales de Ciudadanos Vilamarxant tras presentar su renuncia. / Ciudadanos Vilamarxant

Laura Florentino

Vilamarxant

Ciudadanos Vilamarxant ha reivindicado su trabajo en la política municipalista dado que se cumple un año desde que fueron "expulsados del equipo de gobierno por decisión del alcalde del Partido Popular, rompiendo el pacto de alternancia que ambas formaciones habían firmado", según indican en su comunicado.

El motivo de la expulsión fue debido a que estaban siendo investigados por presuntas irregularidades administrativas, en concreto por un presunto contrato irregular de abril de 2023. "Estas acusaciones se demostraron que eran falsas. La Fiscalía Provincial de Valencia archivó la causa abierta a los concejales al no encontrar ningún indicio de delito", subrayan desde la formación naranja.

El alcalde de Vilamarxant Héctor Troyano.

El alcalde de Vilamarxant Héctor Troyano en su despacho en una foto de archivo. / ED

La formación mantiene su compromiso

No obstante, desde Ciudadanos subrayan que mantienen el mismo "compromiso con el municipio y continuamos trabajando desde la oposición en beneficio de los vecinos". "Hemos mantenido una actitud constructiva en el pleno municipal a lo largo de este año, apoyando iniciativas positivas y defendiendo propuestas orientadas a mejorar la gestión de los servicios y futuro de Vilamarxant", mantienen desde el partido.

Ciudadanos también ha recordado su intento de promover una alternativa política que permitiera construir una nueva mayoría en el consistorio. El objetivo era "desbloquear la situación política del municipio y evitar la parálisis institucional provocada por un gobierno en minoría", sostenían.

La iniciativa planteaba repartir responsabilidades entre las distintas formaciones políticas con representación municipal que podían participar en la creación de un nuevo ejecutivo local. Sin embargo, según la formación liberal, "el PSPV-PSOE optó finalmente por no respaldar la moción de censura, una decisión que permitió al Partido Popular continuar al frente del Ayuntamiento", han lamentado.

Respaldo de la ciudadanía

Desde la formación aseguran que, lejos de debilitar el proyecto político, los hechos ocurridos hace un año generaron una importante muestra de apoyo entre vecinos y afiliados. Un año después, el partido reafirma su compromiso con Vilamarxant y asegura que continuará trabajando por el municipio siguiendo la misma línea que ha marcado su trayectoria en la política local.

El PSPV de Nàquera denuncia el bloqueo de sus redes sociales por parte de Vox tras criticar un pleno

Ciudadanos Vilamarxant reivindica su trabajo tras un año de ser expulsados del gobierno municipal

Casinos reconstruirá el camino al yacimiento íbero del Cabezo del Castellar tras la dana con fondos Next Generation

Isabel Sanchís, homenajeada en Benaguasil por su trayectoria y aportación al mundo de la moda

Una concejala de Vox de Nàquera critica que se repartan pulseras de 'chichinabo' en el 8M

Llíria y Ecovidrio lanzan "La Plantà del Vidre" para fomentar el reciclaje de vidrio durante las Fallas 2026

San Antonio de Benagéber solicita a la Generalitat más financiación para infraestructuras deportivas ante el crecimiento de la población

Visit Llíria ofrece en marzo nuevos fines de semana con visitas guiadas
