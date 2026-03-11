Isabel Sanchís, homenajeada en Benaguasil por su trayectoria y aportación al mundo de la moda

La diseñadora valenciana Isabel Sanchís ha sido reconocida en el municipio de Benaguasil con motivo del 8M, Día Internacional de la Moda, por su gran aportación al mundo textil.

El consistorio le rindió ayer un emotivo homenaje rodeada de su familia. Durante el acto se puso en valor su talento, proyección internacional y creatividad tan característica de la diseñadora de moda, haciendo referencia y ensalzando ser ejemplo de emprendimiento y constancia.

La diseñadora valenciana Isabel Sanchís, reconocida por el Ayuntamiento de Benaguasil con motivo del 8M. / A. Benaguasil

Con su gran carrera de éxito y sello internacional y personal ha llevado sus diseños a las pasarelas más prestigiosas del mundo. Su trabajo y esfuerzo ha consolidado su firma tan destacada por su elegancia e identidad a lo largo de todos estos años.

Reconocimiento de Benaguasil

El consistorio local ensalza de esta manera a Sanchís en una semana destacada enmarcada en la programación del 8M para que sirva de inspiración hacia las nuevas generaciones de mujeres que encuentran en este sector de la moda un lugar para abrirse camino, innovar y crear.