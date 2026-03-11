Día de la Mujer
Isabel Sanchís, homenajeada en Benaguasil por su trayectoria y aportación al mundo de la moda
La diseñadora Isabel Sanchís recibió un emotivo homenaje en Benaguasil, donde se valoró su exitosa trayectoria y su sello personal que la han llevado a las pasarelas más importantes del mundo
La diseñadora valenciana Isabel Sanchís ha sido reconocida en el municipio de Benaguasil con motivo del 8M, Día Internacional de la Moda, por su gran aportación al mundo textil.
El consistorio le rindió ayer un emotivo homenaje rodeada de su familia. Durante el acto se puso en valor su talento, proyección internacional y creatividad tan característica de la diseñadora de moda, haciendo referencia y ensalzando ser ejemplo de emprendimiento y constancia.
Con su gran carrera de éxito y sello internacional y personal ha llevado sus diseños a las pasarelas más prestigiosas del mundo. Su trabajo y esfuerzo ha consolidado su firma tan destacada por su elegancia e identidad a lo largo de todos estos años.
Reconocimiento de Benaguasil
El consistorio local ensalza de esta manera a Sanchís en una semana destacada enmarcada en la programación del 8M para que sirva de inspiración hacia las nuevas generaciones de mujeres que encuentran en este sector de la moda un lugar para abrirse camino, innovar y crear.
