El PSPV de Nàquera denuncia el bloqueo de sus redes sociales por parte del Vox tras criticar un pleno

El PSPV critica que les suprimieron un comentario en el perfil institucional de la página del consistorio

La concejala de Vox, Annabella Furió, responsable de las redes sociales del Ayuntamiento, justifica el bloqueo por la presencia de insultos y faltas de respeto, planteándose incluso desactivar los comentarios

Captura de uno de los comentarios publicados desde el perfil de PSPV de Nàquera en respuesta al pleno del Ayuntamiento.

Captura de uno de los comentarios publicados desde el perfil de PSPV de Nàquera en respuesta al pleno del Ayuntamiento. / PSPV Nàquera

Laura Florentino

Nàquera

El PSPV de Nàquera ha denunciado que el Ayuntamiento, gobernado por Vox y Partido Popular, ha bloqueado los accesos al perfil institucional de sus redes sociales en la página del consistorio del Camp de Túria. “Después de aclarar una información aparecida en la publicación del resumen del último pleno en la página del consistorio, además de borrar nuestro comentario, nos han bloqueado el acceso”, informan en un comunicado.

Los socialistas subrayan que bloquear a un ciudadano de un perfil institucional “puede suponer una vulneración del derecho a la participación en los asuntos públicos, de la libertad de expresión, del principio de igualdad y no discriminación y del derecho a recibir información pública, así como se establece en la Ley 39/2015.

Un acto de "censura"

“En España ya hay sentencias firmes que establecen que bloquear a un ciudadano por críticas, opiniones incómodas o desacuerdo político es ilegal y un acto de censura y falta de transparencia. Se hace en contra de un perfil institucional del primer partido de la oposición y segundo partido más votado en las pasadas elecciones”, lamentaban desde el PSPV.

Víctor Navarro, secretario general del PSPV de Nàquera.

Víctor Navarro, secretario general del PSPV de Nàquera. / PSPV Nàquera

La concejala Annabella Furió responde

Además, el partido da nombres y apellidos a la persona encargada de dichas redes sociales. Se trata de la concejala de Vox, Annabella Furió. “Debería responder por qué bloquea a los ciudadanos y a este partido en la redes, dado que son instrumentos de relación con la población, no solo de propaganda para sus intereses”, sentencian los socialistas, que añaden que el gobierno del alcalde Iván Expósito "niega a la oposición el derecho a la crítica y la libertad de expresión" en la máxima institución municipal.

Furió ha contestado a las acusaciones en declaraciones a Levante-EMV. “En nuestras redes sociales hay muchas críticas, insultos y faltas de respeto, así que optamos por eliminar esos perfiles. También estamos planteándonos quitar todos los comentarios en nuestras redes sociales porque lo que se ve en los perfiles del Ayuntamiento de Nàquera no pasa en otros pueblos”, enfatizaba la concejala de Vox, encargada de los perfiles del consistorio.

