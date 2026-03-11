Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Instalaciones deportivas

Riba-roja de Túria proyecta una nueva pista de atletismo en la parcela municipal de Paretotes

El consistorio se compromete a licitar el proyecto este año y buscar financiación para implementar la pista por fases, respondiendo a la demanda de atletas en Riba-roja de Túria

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria planea sacar a licitación una nueva pista de atletismo este 2026.

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria planea sacar a licitación una nueva pista de atletismo este 2026. / A. Riba-roja de Túria

Laura Florentino

Riba-roja de Túria

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túriacontinúa avanzando con su propuesta de una nueva pista de atletismo.El alcalde Robert Raga se reunió con los concejales de Urbanismo y Deportes, Teresa Pozuelo y Rafa Gómez; la presidenta de la Federación de Atletismo de la Comunitat, María José Orugo y el presidente de Metaesport, Toni Montoya para mostrarles una nueva zona dotacional para darle uso deportivo y así albergar esa futura pista de atletismo.

Ubicación

La nueva pista de atletismo estará situada en la parcela municipal de Paretotes, en la zona norte del término municipal. Es una parcela con conexión ciclo peatonal con el centro de la localidad y con el resto de urbanizaciones de la zona sur-este, que también podrá contar con plazas de aparcamiento.

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria mantiene una reunión por el proyecto de la nueva pista de atletismo.

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria mantiene una reunión por el proyecto de la nueva pista de atletismo. / A. Riba-roja de Túria

En la reunión se abordaron las especificaciones técnicas que debe tener la instalación para ser homologada por la RFEA y permita disputar pruebas del calendario provincial y nacional.

Compromiso del Ayuntamiento

El consistorio se comprometió a sacar a licitación el proyecto durante este año y a partir de aquí, buscar líneas de financiación que permitan ir implementando, por fases, las diferentes modalidades.

La iniciativa está enmarcada en el Plan de Instalaciones Deportivas Municipales y dará solución a la demanda existente, ante el elevado número de atletas que realizan esta práctica a diario en este municipio del interior de Valencia.

TEMAS

Riba-roja de Túria proyecta una nueva pista de atletismo en la parcela municipal de Paretotes

