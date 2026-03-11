Instalaciones deportivas
Riba-roja de Túria proyecta una nueva pista de atletismo en la parcela municipal de Paretotes
El consistorio se compromete a licitar el proyecto este año y buscar financiación para implementar la pista por fases, respondiendo a la demanda de atletas en Riba-roja de Túria
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túriacontinúa avanzando con su propuesta de una nueva pista de atletismo.El alcalde Robert Raga se reunió con los concejales de Urbanismo y Deportes, Teresa Pozuelo y Rafa Gómez; la presidenta de la Federación de Atletismo de la Comunitat, María José Orugo y el presidente de Metaesport, Toni Montoya para mostrarles una nueva zona dotacional para darle uso deportivo y así albergar esa futura pista de atletismo.
Ubicación
La nueva pista de atletismo estará situada en la parcela municipal de Paretotes, en la zona norte del término municipal. Es una parcela con conexión ciclo peatonal con el centro de la localidad y con el resto de urbanizaciones de la zona sur-este, que también podrá contar con plazas de aparcamiento.
En la reunión se abordaron las especificaciones técnicas que debe tener la instalación para ser homologada por la RFEA y permita disputar pruebas del calendario provincial y nacional.
Compromiso del Ayuntamiento
El consistorio se comprometió a sacar a licitación el proyecto durante este año y a partir de aquí, buscar líneas de financiación que permitan ir implementando, por fases, las diferentes modalidades.
La iniciativa está enmarcada en el Plan de Instalaciones Deportivas Municipales y dará solución a la demanda existente, ante el elevado número de atletas que realizan esta práctica a diario en este municipio del interior de Valencia.
