Comercio Llíria
El Ayuntamiento de Llíria aumenta un 24% la ayuda económica a la Federació del Comerç hasta los 29.000 euros
La Federació del Comerç de Llíria, con el apoyo económico del Ayuntamiento, impulsará actividades para promocionar el comercio local, según el nuevo convenio firmado por las dos entidades
El alcalde Paco Gorrea y el presidente de la Federació del Comerç de Llíria, Vicente Nadal, con la presencia del edil de Comercio Joanma Miguel, han firmado el nuevo convenio de colaboración entre las dos entidades para los próximos cuatro años.
Incremento de un 24%
El Ayuntamiento edetano ha incrementado la ayuda económica que concede a la Federació en un 24%, que pasará a recibir, este año, 29.000 euros frente a los 23.261 del pasado ejercicio. La cantidad se irá incrementando durante las próximas anualidades hasta otorgar, en 2031, una subvención de 31.000 euros.
Este acuerdo de colaboración está destinado a ayudar en las actividades que realiza la Federació para la promoción del comercio local y el fomento del consumo en la localidad.
- Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
- Caos en la A-7 por un socavón provocado por la lluvia: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante
- Aemet confirma lo que nadie quiere oír en Valencia: Las Fallas 2026 estarán pasadas por agua
- Buenas noticias para las Fallas 2026: la Aemet anuncia una mejoría del tiempo en València y el fin de la lluvia
- Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años
- Sin alternativa desde Albal a València para los usuarios de Cercanías de la C1 y la C2 entre las 13 y las 15 horas por la mascletà
- La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias
- Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos