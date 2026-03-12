El Ayuntamiento de Llíria aumenta un 24% la ayuda económica a la Federació del Comerç hasta los 29.000 euros

El alcalde Paco Gorrea y el presidente de la Federació del Comerç de Llíria, Vicente Nadal, con la presencia del edil de Comercio Joanma Miguel, han firmado el nuevo convenio de colaboración entre las dos entidades para los próximos cuatro años.

Incremento de un 24%

El Ayuntamiento edetano ha incrementado la ayuda económica que concede a la Federació en un 24%, que pasará a recibir, este año, 29.000 euros frente a los 23.261 del pasado ejercicio. La cantidad se irá incrementando durante las próximas anualidades hasta otorgar, en 2031, una subvención de 31.000 euros.

Este acuerdo de colaboración está destinado a ayudar en las actividades que realiza la Federació para la promoción del comercio local y el fomento del consumo en la localidad.