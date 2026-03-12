Riba-roja de Túria recupera la normalidad en la recogida de residuos tras rescindir el contrato con la anterior empresa

Vuelve la normalidad en la recogida de residuos sólidos urbanos en Riba-roja de Túria. El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha adjudicado a la empresa FCC (Fomento de Construcciones y Contratas S.A) un contrato de emergencia, por un periodo de un año, para el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos del municipio, como consecuencia de la rescisión del contrato con la empresa Garbialdi S.A, de mutuo acuerdo.

La mercantil fue la adjudicataria del contrato para el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos tras el acuerdo logrado el pasado 8 de septiembre de 2025, por un importe de 17.383.956 euros y un periodo expuesto de 14 años.

La anterior empresa comenzó a prestar el servicio el 1 de diciembre. Tras el incumplimiento grave, reiterado de la obligación del contrato y al no haber puesto en servicio lo comprometido, el 23 de diciembre iniciaron el expediente de imposición de penalidades.

"Como consecuencia de este hecho, y visto que la empresa no subsanó sus fallos, se rescindió el contrato en enero por su incumplimiento", indican desde el consistorio.

Informe sobre la falta de actividad

Según recogieron los informes, la falta de actividad se basaba en la ausencia de conductores, vehículos averiados, contratos de personal sin formalizar, rutas sin ejecutar y el desborde de contenedores. "Tampoco se realizaron los servicios de recogida de residuos voluminosos con normalidad ni otros servicios como la limpieza de vertederos y contenedores, provocando numerosas quejas ciudadanas", subrayan fuentes municipales.

Dos meses sin servicio de recogida

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga ha lamentado el grave perjuicio de estos dos meses a la población. "Hemos adjudicado un contrato de emergencia a la empresa que consiguió la segunda mejor puntuación en el pliego para poder devolver la normalidad al municipio al 100% hasta que se materialice el contrato definitivo”, informaba Raga. También ha adelantado que anunciaran nuevas medidas que resarcirán las molestias ocasionadas, estudiando "fórmulas jurídicas para poder rebajar proporcionalmente la tasa de basura el próximo año a los contribuyentes".

El contrato entra en vigor

El nuevo contrato entra en vigor hoy 12 de marzo. Incluye la recogida de RSU y/o biorresiduo, la recogida de poda domiciliaria y la recogida de voluminosos, que en los próximos días estará normalizada. De esta forma, se da solución a la interrupción de un servicio esencial como es la recogida de basuras que genera un riesgo inmediato para la salubridad pública, puesto que el cúmulo de residuos, especialmente orgánicos, favorece la proliferación de plagas, malos olores y focos de infección.