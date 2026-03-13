Benaguasil inaugura su Museo Fallero para preservar la tradición local en la Antiga Estació de Dalt

El municipio de Benaguasil inauguró la pasada tarde del jueves su nuevo Museo Fallero, un espacio destinado a conservar y difundir la tradición fallera local que se integra dentro del nuevo Foro Cultural i de Senyes d’Identitat ubicado en la rehabilitada Antiga Estació de Dalt.

El acto contó con la presencia de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, junto al alcalde de la localidad, Ximo Segarra, así como representantes del mundo fallero del municipio.

Durante su intervención, Camarero destacó la importancia de recuperar espacios históricos para impulsar la vida cultural y social en los municipios. En este sentido, ha señalado que estas actuaciones permiten “fomentar la cultura y el asociacionismo, creando lugares donde los vecinos puedan encontrarse, participar y seguir construyendo comunidad”.

Recuperación de un espacio histórico

La inauguración se enmarca dentro del proyecto de rehabilitación de las antiguas instalaciones ferroviarias de Renfe conocidas como Antiga Estació de Dalt. Las obras han contado con una inversión de 454.986 euros por parte de la Secretaría Autonómica de Vivienda y han permitido acondicionar tanto el edificio como su entorno para transformarlo en un nuevo espacio cultural para la localidad.

Interior del Museu Faller de Benaguasil tras su rehabilitación. / A. Benaguasil

El complejo alberga ahora el Foro Cultural i de Senyes d’Identitat y el nuevo Museo Fallero de Benaguasil, un espacio que permitirá preservar y difundir el patrimonio vinculado a las fallas del municipio.

La vicepresidenta ha subrayado que este nuevo equipamiento “se convertirá en un punto de encuentro para las entidades de Benaguasil y un lugar donde mantener viva la memoria fallera y transmitirla a las próximas generaciones”. Además, ha destacado que el espacio aspira a consolidarse como un centro dinámico para la cultura, el asociacionismo y la vida social del municipio.

Interior del Museu Faller de Benaguasil tras la rehabilitación de la Estació de Dalt. / A. Benaguasil

Presencia del mundo fallero y entidades locales

El acto ha contado también con la participación de las Falleras Mayores de la localidad, representantes de la Junta Local Fallera y miembros de distintas asociaciones y colectivos del municipio.

Susana Camarero asiste a la inauguración del Museu Faller de Benaguasil. / A. Benaguasil

Inversiones de la Generalitat en el municipio

La Generalitat mantiene además diversas inversiones en el municipio. Entre ellas destaca cerca de un millón de euros destinados al futuro Centro de Día, cuya apertura está prevista para 2026. Asimismo, se han destinado 700.000 euros para la rehabilitación de las Antiguas Escuelas Sagrada Familia, que se convertirán en el futuro centro de Servicios Sociales de la localidad.

Con la apertura del Museo Fallero y el nuevo foro cultural, Benaguasil suma un nuevo espacio destinado a reforzar su patrimonio cultural y dinamizar la actividad social y asociativa del municipio.