Riba-roja vigilará con drones el lanzamiento de pirotecnia no autorizada

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha hecho un bando con motivo de las Fallas de 2026 con el objetivo de garantizar la seguridad, favorecer la convivencia vecinal y regular el uso de material pirotécnico durante los días de celebración.

El alcalde Robert Raga, ha firmado este decreto municipal que entró en vigor el pasado 12 de marzo y que recoge las normas que deberán seguir vecinos y visitantes durante las fiestas.

El documento recuerda que el uso de productos pirotécnicos está limitado a las categorías y edades establecidas por la normativa vigente. Así, los artículos de categoría I están autorizados para mayores de 12 años, los de categoría II para mayores de 16 y los de categoría III para mayores de 18. No obstante, la normativa autonómica permite reducir la edad mínima en el caso de celebraciones festivas tradicionales de la Comunitat Valenciana.

El bando también recuerda que está prohibido utilizar sin autorización artificios pirotécnicos destinados a uso profesional correspondientes a las categorías II y III, así como determinados artículos de fuego continuado como carretillas, cohetes borrachos o femellas. Para garantizar el cumplimiento de la normativa, la Policía Local reforzará la vigilancia durante las fiestas, incluyendo el uso de drones para detectar el lanzamiento de material no autorizado.

Prohibido disparar pirotecnia en el Parque Natural del Turia

Entre las medidas incluidas se establece la prohibición de disparar cualquier tipo de pirotecnia en determinados espacios del término municipal. Entre ellos se encuentran el Parque Natural del Turia, zonas forestales o agrícolas, parques y jardines, áreas verdes, instalaciones municipales, recintos deportivos y zonas de juegos infantiles.

Además, para evitar incidentes o daños personales, tampoco estará permitido utilizar material pirotécnico en concentraciones de personas ni durante actos oficiales organizados por la Junta Local Fallera o las comisiones.

El Ayuntamiento advierte de que cualquier persona que provoque daños en el mobiliario urbano o en propiedades privadas como consecuencia de un uso indebido de la pirotecnia deberá hacerse cargo de la reparación de los desperfectos y podrá enfrentarse a sanciones según lo establecido en la normativa vigente.

Por otra parte, las comisiones falleras deberán habilitar espacios delimitados para el lanzamiento de pirotecnia en las proximidades de sus casales. Estas zonas deberán estar valladas, correctamente señalizadas y libres de obstáculos para garantizar la seguridad de los participantes y prevenir accidentes.

La Policía Local supervisa con drones

La Policía Local será la encargada de supervisar el cumplimiento del bando, pudiendo intervenir y retirar material pirotécnico utilizado fuera de los horarios o lugares autorizados, así como tramitar las sanciones correspondientes en función de la gravedad de la infracción.

Limitaciones horarias

El bando también fija horarios para el uso de pirotecnia por parte de particulares. Entre el 9 y el 13 de marzo no estará permitido su uso entre las 22.00 y las 09.00 horas. Del 14 al 19 de marzo la prohibición se aplicará entre las 00.00 y las 08.00 horas. El día 19 de marzo, jornada de la cremà, el uso de material pirotécnico quedará prohibido a partir de las 23.30 horas salvo cuando sea necesario para la quema de los monumentos falleros.

Con el fin de favorecer el descanso vecinal y el bienestar de los animales, el consistorio recomienda además evitar el lanzamiento de petardos entre las 09.00 y las 10.00 horas y entre las 15.00 y las 17.00 horas.

Estas limitaciones no afectarán a los espectáculos pirotécnicos oficiales, como despertàs, mascletaes o castillos de fuegos artificiales, ni a aquellos actos que cuenten con la correspondiente autorización municipal.