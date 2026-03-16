Premios fallas
La falla Alpelic i adjacents de Llíria logra el primer premio por primera vez en su historia
En la sección infantil de las Fallas 2026, la comisión Pla de l’Arc revalida el primer premio, sumando también el reconocimiento de Ingenio y Gracia en esta categoría
Las Fallas de Llíria ya tienen ganadores. La comisión Alpelic i adjacents ha logrado por primera vez el primer premio en la categoría de monumentos grandes, además de obtener también el galardón de Ingenio y Gracia.
En la sección infantil, la comisión Pla de l’Arc ha vuelto a situarse en lo más alto del podio al revalidar el primer premio, al que suma también el reconocimiento de Ingenio y Gracia en esta categoría.
La entrega de premios de las Fallas 2026 se celebró en la plaza Partidors y contó con la presencia de las falleras mayores de la ciudad, Mireia Fernández y Leire Sánchez, junto al presidente infantil Edgar García. También participaron en el acto el alcalde, Paco Gorrea, y la concejala de Fiestas, Mª José Llopis, quienes acompañaron a las máximas representantes de la fiesta en la entrega de los banderines a las comisiones.
Premios para los monumentos grandes
En la categoría de fallas grandes, el segundo premio fue para Plaça de Pedralba, el tercero para Pla de l’Arc, el cuarto para Avinguda dels Furs i voltants y el quinto para Colón-San Vicente de Paúl.
En los monumentos infantiles, el segundo puesto fue para Plaça de Pedralba, seguido de Alpelic en tercera posición, Avinguda dels Furs en cuarto lugar y Colón-San Vicente de Paúl en quinta posición.
Además, la comisión Pla de l’Arc consiguió el premio al mejor ninot tanto en la categoría infantil como en la grande. En la votación popular realizada entre el alumnado de los colegios de la localidad, Pla de l’Arc fue también la más votada en el ninot grande, mientras que Alpelic i adjacents recibió el mayor respaldo en el ninot infantil.
Falla más igualitaria y diversa
Por otro lado, dentro del III Concurso “Falla més Igualitària i Diversa”, organizado por la concejalía de Igualdad, el primer premio fue para Avinguda dels Furs, el segundo para Alpelic y el tercero para Plaça de Pedralba.
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