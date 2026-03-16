La falla Carrer de Llíria logra el doblete y se alza con el primer premio en Benaguasil

La fallas de Benaguasil ya conocen a los ganadores de este año. La falla Carrer de Llíria ha alzado el doblete con el primer premio de la Sección Primera en ambos monumentos, según el fallo del jurado en un acto celebrado en el Salón de Plenos y en el que el alcalde Ximo Segarra ha sido el encargado de desvelar los monumentos premiados.

Monumento de la falla Carrer de Llíria, primer premio de Benaguasil. / A. Benaguasil

El lema del monumento grande es 'A caçar gamusinos' del artista Paco Torres, y el monumento infantil está centrado en la 'Felicidad', de Roberto Moratalla. Ademas, la comisión Carrer de Llíria ha recibido también el premio a la mejor falla de Benaguasil.

Primer premio del monumento infantil de la falla Carrer de Llíria de Benaguasil / A. Benaguasil

Segunda y Tercera Sección

El segundo premio ha sido para la comisión Plaça de Bous, mientras que el tercer premio se lo ha adjudicado la comisión de la falla Atra Que tal.

En Segunda Sección, el primer premio lo ha conseguido la falla El Picaor y su monumento ‘Trileros’, de Vicente Peiró, seguida de Monte Montiel, El Pilar, El Penyot y Topairet, que han quedado en segundo, tercer, cuarto y quinto lugar respectivamente.

Respecto a la falla infantil en esta sección el primer premio ha recaído en la comisión de El Picaor, obra de Roberto Moratalla que lleva por lema “Les Falles a Atlantics”.

En Tercera Sección, la falla Cervantes es quien ha obtenido el primer premio con el monumento ‘Que no es perguen”, del artista Fco José Dauder, mientras que la comisión de L'Espardenyada ha conseguido el segundo premio.