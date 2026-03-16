L’Harmonia logra el doblete y se corona como la gran vencedora de las fallas de Riba-roja de Túria

Las Fallas de Riba-roja de Túria ya tienen ganadores. La comisión de la falla L’Harmonia se ha convertido en la gran triunfadora de la edición de este año al conseguir el primer premio tanto en el monumento grande como en el infantil.

En la categoría de monumentos infantiles, el jurado ha otorgado el sexto premio a la falla Plaça Constitució, mientras que el quinto puesto ha sido para la falla La Pau. La cuarta posición ha recaído en la falla L’Amistat y el tercer premio ha sido para la falla Túria. El segundo lugar ha sido para la falla La Unió y el primer premio para la falla L’Harmonia, que además también ha conseguido el galardón de Ingenio y Gracia en la categoría infantil.

Primer premio del monumento infantil de este año para la falla l'Harmonia de Riba-roja de Túria. / A. Riba-roja de Túria

En cuanto a los monumentos grandes, el sexto premio ha sido para la falla Plaça Constitució, seguido de la falla La Pau en quinta posición. El cuarto puesto ha sido para la falla Túria y el tercer premio para la falla L’Amistat. El segundo lugar lo ha obtenido la falla La Unió, mientras que el primer premio ha sido para la falla L’Harmonia.

El premio de Ingenio y Gracia de los monumentos grandes ha recaído en la falla La Unió.

Doblete de l'Harmonia

Con estos resultados, la comisión de L’Harmonia logra el doblete en las Fallas del municipio al imponerse en las dos categorías principales, consolidándose como la gran vencedora de la presente edición de las fiestas josefinas en Riba-roja de Túria.