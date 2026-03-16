La falla Trinquet triunfa en la Pobla de Vallbona: primer premio en monumento grande e infantil

El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona y la Junta Local Fallera celebraron ayer domingo el acto de entrega de los premios de las Fallas 2026. La comisión de las Fallas del barrio del Trinquet fue la gran protagonista de las celebraciones tras lograr el primer premio tanto en el monumento grande como en el infantil.

En la categoría infantil, el primer premio fue para la Falla Trinquet, seguida por la Falla Plaça de l’Hort en segundo lugar y la Falla Josep Antoni en tercera posición. El cuarto premio recayó en la Falla Cervantes, mientras que la Falla Mas de Tous fue quinta. Completaron la clasificación la Falla Plaça Sant Jaume, sexta, y la Falla Plaça del Mercat, séptima.

En cuanto a los monumentos grandes, el segundo premio fue para la Falla Josep Antoni y el tercero para la Falla Plaça de l’Hort. La Falla Plaça Sant Jaume obtuvo el cuarto puesto, seguida de la Falla Mas de Tous en quinta posición, la Falla Cervantes en sexta y la Falla Plaça del Mercat en séptimo lugar.

El monumento grande de la Falla Trinquet de La Pobla de Vallbona, primer premio. / A. La Pobla de Vallbona

Premios por el uso del valenciano

Durante el acto también se entregaron reconocimientos al uso del valenciano en los monumentos, a iniciativas vinculadas a la diversidad y la igualdad, a las calles mejor decoradas y a los llibrets falleros. Además, las siete comisiones recibieron un banderín por su participación en el proyecto municipal de Fallas sostenibles.

Monumento infantil de la Falla Trinquet de La Pobla de Vallbona. / A. La Pobla de Vallbona

Desde el consistorio y la Junta Local Fallera felicitaron a todas las comisiones por el esfuerzo realizado a lo largo del ejercicio fallero, destacando su contribución para llenar las calles de la localidad de color, arte y tradición durante estas fiestas. Tras la entrega de premios, el municipio continúa celebrando los días grandes de las Fallas con diferentes actos dirigidos tanto a los vecinos como a los visitantes.