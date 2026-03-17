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Fallas 2026

Gran Vía del Sur y Carraixet se alzan con los primeros premios en las fallas de Bétera

La Falla Gran Vía del Este ha conseguido el ninot indultat tanto por votación popular como por el jurado, sumando reconocimientos a su destacada participación en las fallas de Bétera

La falla Carraixet de Bétera consigue el primer premio en el monumento grande.

La falla Carraixet de Bétera consigue el primer premio en el monumento grande. / A. Bétera

Laura Florentino

Bétera

La emoción y la expectación marcaron la entrega de premios de las Fallas de Bétera, celebrada la pasada tarde del 16 de marzo en la Casa de la Cultura, donde las comisiones han conocido el veredicto del jurado tras meses de trabajo.

En la categoría de monumentos infantiles, el primer premio ha sido para la Falla Gran Vía del Sur con la obra “Renàixer en VERD”, del artista Mario Gual del Olmo. El segundo puesto ha recaído en la Falla Gran Vía del Este, mientras que la Falla Albereda ha obtenido el tercer premio. La clasificación se completa con la Falla la Barraca en cuarta posición, la Falla Carraixet en quinta y Goya-la Creu en sexto lugar.

La falla Gran Via del Sud se alza con el primer premio de monumento infantil de Bétera.

La falla Gran Via del Sud se alza con el primer premio de monumento infantil de Bétera. / A. Bétera

En cuanto a los reconocimientos especiales infantiles, el ninot indultat por votación popular ha sido para la Falla Gran Vía del Sur, mientras que el ninot indultat otorgado por el jurado ha recaído en la Falla Gran Vía del Este. El premio de Ingeni i Gràcia ha sido para la Falla Albereda.

Premios de los monumentos grandes

En los monumentos grandes, el primer premio ha sido para la Falla Carraixet con el monumento “Las mil y una”, obra del artista Arturo Vallés Bea. El segundo puesto ha sido para la Falla Gran Vía del Este y el tercero para la Falla Gran Vía del Sur. La Falla Albereda ha quedado en cuarta posición, seguida de la Falla la Barraca en quinto lugar.

Respecto a los galardones especiales en esta categoría, la Falla Gran Vía del Este ha logrado tanto el ninot indultat por votación popular como el otorgado por el jurado. El premio de Ingeni i Gràcia ha sido para la Falla Albereda, mientras que el reconocimiento a la mejor crítica local ha recaído en la Falla la Barraca.

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Con estos resultados, Bétera encara ya los días grandes de las Fallas con sus monumentos premiados como protagonistas de la fiesta.

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