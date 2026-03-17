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El alcalde de Riba-roja de Túria retoma los encuentros 'Espai Obert' con los vecinos para explicar el presupuesto de 2026

El Ayuntamiento celebrará reuniones en varios barrios, comenzando el 26 de marzo, para abordar temas como la recogida de residuos y la movilidad

Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria, durante una de las reuniones de 'Espai Obert'.

Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria, durante una de las reuniones de 'Espai Obert'. / A. Riba-roja de Túria

Laura Florentino

Riba-roja de Túria

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, retomará en las próximas semanas los encuentros directos con la ciudadanía a través del programa municipal ‘Espai Obert’, una iniciativa que busca acercar la gestión del Ayuntamiento a los distintos barrios y urbanizaciones del municipio.

Esta nueva ronda de reuniones, que se desarrollará durante los próximos dos meses, tiene como objetivo explicar a los vecinos las principales líneas de actuación del presupuesto municipal de 2026, recientemente aprobado, así como las inversiones previstas hasta 2027. Además, servirá para recoger de primera mano las inquietudes, propuestas y demandas de la población.

Los concejales también estarán presentes

El alcalde estará acompañado por concejales de diferentes áreas para abordar cuestiones clave como el nuevo contrato del servicio de recogida de residuos, el estado de las infraestructuras viarias, el transporte, la seguridad o la movilidad, temas que han generado especial interés entre la ciudadanía en los últimos meses.

Nueva ronda de encuentros vecinales en el marco del programa ‘Espai Obert’ de Riba-roja de Túria.

Nueva ronda de encuentros vecinales en el marco del programa ‘Espai Obert’ de Riba-roja de Túria. / A. Riba-roja de Túria

Raga ha destacado la importancia de mantener este contacto directo con los vecinos, subrayando que estas reuniones permiten conocer de cerca sus preocupaciones y mejorar la respuesta municipal.

Noticias relacionadas y más

Las reuniones comienzan el 26 de marzo

El calendario de encuentros arrancará el 26 de marzo en el Centro Social de Valencia la Vella, y continuará en diferentes puntos como Masía de Traver, La Reva y la zona Norte, para después trasladarse al casco urbano tras la festividad de Sant Vicent Ferrer. Las sesiones tendrán lugar siempre a las 19:00 horas y recorrerán distintos barrios hasta principios de mayo.

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