Riba-roja de Túria aprueba su presupuesto municipal de 2026, el más alto de su historia con 46 millones

Riba-roja de Túria ha dado luz verde a su presupuesto municipal de 2026, unas cuentas de 46 millones de euros que se convierten en las más altas de su historia reciente y que, además, arrancan con un superávit inicial de 123.000 euros, según ha informado el ayuntamiento. El pleno aprobó el proyecto económico con los votos a favor del PSPV, que gobierna el municipio, junto a Esquerra Unida-Unides Podem y Compromís, frente al rechazo de PP y Vox.

El nuevo presupuesto crece en 2,5 millones de euros respecto al ejercicio anterior y presenta una estructura que el ejecutivo local vincula a la etapa de recuperación tras la dana, con un refuerzo de los servicios públicos y de las partidas sociales. En cifras globales, el Ayuntamiento prevé 46.170.367 euros de ingresos ordinarios frente a 46.047.149 euros de gastos, una diferencia positiva que se apoya también en la liquidación del pasado ejercicio, cerrada con 3,4 millones de euros de remanente positivo.

Priorizan la reconstrucción, según el edil de Hacienda

Desde el punto de vista político, la aprobación consolida una mayoría progresista en torno a las cuentas y deja claro el eje del debate municipal: el gobierno defiende un presupuesto “realista” y centrado en blindar servicios, mientras la oposición de derechas se desmarca del documento económico. El concejal de Hacienda, José Ángel Hernández, enmarca estas cuentas en un “periodo posdana” y sostiene que priorizan la reconstrucción, la contención impositiva y el refuerzo de áreas clave como Educación, Servicios Sociales, Seguridad Ciudadana y Cultura.

En el capítulo de gasto, uno de los datos más relevantes es el mantenimiento del coste de personal municipal en 20,6 millones de euros, mientras que los gastos en bienes corrientes y servicios se reducen en 1,6 millones, una rebaja que el gobierno atribuye a una optimización de los recursos públicos. Esa partida representa el 31,7 % del presupuesto total, lo que dibuja unas cuentas que buscan combinar estabilidad en la plantilla con ajuste en otros costes de funcionamiento.

Casi seis millones de inversión pública

El presupuesto incorpora además 5,9 millones de euros en inversiones públicas, una cifra importante en clave de mandato y también de reconstrucción urbana. La financiación de ese paquete inversor se repartirá entre 1,5 millones de recursos propios, 1,5 millones mediante préstamo bancario, 1,8 millones procedentes de subvenciones públicas, 900.000 euros aportados por empresas privadas y 100.000 euros de la concesionaria del agua.

La mayor prioridad vuelve a situarse en el Estado del Bienestar, con 13,1 millones de euros destinados a servicios públicos esenciales. Dentro de ese bloque, destacan 3,5 millones para políticas sociales como el cátering social, el servicio de ayuda a domicilio, programas para mayores y personas con diversidad funcional, prestaciones sociales individuales, la gestión del Centro de Día y convenios con entidades locales. Se trata de una de las partidas más significativas del presupuesto y una de las que mejor retrata la orientación política del documento.

Otro de los ejes destacados será la Seguridad Ciudadana y la Movilidad, con 5 millones de euros. El consistorio prevé reforzar la plantilla de la Policía Local, desarrollar planes de emergencia, incrementar los sistemas de vigilancia tanto en el casco urbano como en los polígonos industriales, adquirir drones y mejorar señalización y medios materiales. En un municipio con peso residencial e industrial, esta dotación apunta a una doble estrategia: seguridad cotidiana y prevención ante emergencias.

En Urbanismo y Vivienda, las cuentas reservan 3,6 millones de euros para programas de rehabilitación, ayudas al alquiler social y juvenil, refugios climáticos e inversiones en carreteras, vías y urbanizaciones, además de servicios ligados a residuos y estudios técnicos. A ello se suman 1,7 millones para Medio Ambiente, 1,2 millones para Fomento Económico, 1,1 millones para Comercio, Turismo y pymes y 2,6 millones para Deportes.

La Educación figura entre las grandes áreas presupuestarias con 7,2 millones de euros, destinados a conservación de centros, programas y convenios educativos, talleres, subvenciones, cheque bebé y servicios como la biblioteca. Por su parte, Cultura contará con 2,1 millones para programación, mantenimiento de edificios, concursos, premios, programas juveniles y ayudas a asociaciones.

Con estas cifras, Riba-roja aprueba un presupuesto expansivo en volumen, pero también muy marcado por el momento político y social del municipio. El gobierno local intenta proyectar solvencia económica al combinar récord presupuestario, superávit inicial y remanente positivo, mientras concentra el mensaje en la protección social, la seguridad y la recuperación tras la dana.