Premios
La falla Túria de San Antonio de Benagéber conquista el doblete con sus monumentos
La tradición y el arte se fusionaron en San Antonio de Benagéber durante la entrega de premios de las Fallas 2026, destacando el trabajo de las comisiones participantes
El municipio de San Antonio de Benagéber vivió la pasada tarde de ayer uno de los actos más esperados de sus fiestas josefinas con la tradicional entrega de premios de las fallas 2026.
Tras la plantà de los monumentos, que ya lucen en las calles de la localidad, las comisiones falleras se congregaron en la Plaza del Ayuntamiento para conocer el veredicto del jurado y recoger los banderines acreditativos. En el acto han participado las fallas Colinas, Turia, San Vicente y Olmos-Nieva, protagonistas de una jornada marcada por la emoción y el ambiente festivo.
La falla Túria la gran vencedora
La gran protagonista ha sido la Falla Túria, que ha conseguido el primer premio tanto en el monumento grande como en el infantil, logrando así un destacado doblete. Además, la comisión ha sido reconocida con el galardón a la mejor calle, consolidando su protagonismo en estas fiestas.
La entrega de premios ha servido para reconocer el trabajo, la creatividad y la dedicación de las comisiones, que durante meses han trabajado en la elaboración de sus monumentos.
El acto ha puesto en valor el esfuerzo colectivo que hay detrás de las Fallas en el municipio, unas fiestas que llenan San Antonio de Benagéber de arte, color y tradición, y que reúnen a vecinos y visitantes en torno a una de las celebraciones más arraigadas de la Comunitat Valenciana.
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