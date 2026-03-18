Medioambiente
Casinos recurre contra la planta de biometanización de Llíria ante posibles riesgos ambientales
Miguel Navarré, alcalde de Casinos, ha interpuesto el recurso de alzada tras la decisión de no admitir la revisión de oficio, argumentando que la decisión vulnera el derecho a la participación institucional
El Ayuntamiento de Casinos ha interpuesto un recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio con el objetivo de salvaguardar los intereses del municipio y asegurar el cumplimiento de la legalidad en el proyecto de una planta de biometanización prevista en el término de Llíria.
El recurso, suscrito por el alcalde Miguel Navarré, se produce tras la decisión de la Dirección General de Urbanismo de no admitir a trámite la solicitud de revisión de oficio presentada por el consistorio. Desde el Ayuntamiento consideran que esta decisión es "arbitraria y vulnera el derecho" a la participación institucional, al no haber sido consultado pese a tratarse de un municipio colindante que podría verse afectado por la instalación.
Defensa del entorno y de la salud vecinal
El consistorio sostiene que en la tramitación del proyecto se han omitido pasos esenciales, como la consulta obligatoria a los municipios cercanos. Según recoge el recurso, esta situación "ha generado indefensión al impedir que el Ayuntamiento pudiera estudiar el proyecto y pronunciarse en defensa de su territorio y de la ciudadanía".
Desde el Ayuntamiento advierten de que este tipo de instalaciones pueden tener consecuencias ambientales y sanitarias, especialmente en lo relativo a la calidad del aire, del suelo y del agua, con posibles repercusiones en poblaciones próximas. En este caso, el casco urbano de Casinos se sitúa a poco más de dos kilómetros del emplazamiento previsto.
Petición de medidas cautelares
Entre las solicitudes incluidas en el recurso figura la suspensión cautelar de las resoluciones adoptadas, con el fin de evitar posibles daños sobre el entorno mientras se resuelve el procedimiento.
El consistorio insiste en la necesidad de que proyectos de estas características se aborden desde una perspectiva coordinada entre administraciones, teniendo en cuenta su impacto más allá del municipio donde ese ubican.
Compromiso institucional
El alcalde Miguel Navarré ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá recurriendo a todas las vías legales disponibles para proteger los intereses del municipio.
"Desde el consistorio vamos a defender siempre los derechos de Casinos, la participación de nuestras instituciones y la protección de la salud y el bienestar de nuestros vecinos", señalaba Navarré.
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