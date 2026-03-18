Investigan a un motorista por exceso de velocidad en Llíria: el conductor superó el límite en más de 80 km/h

La Guardia Civilinvestiga a un motorista por un presunto delito contra la seguridad vial tras ser sorprendido circulando a una velocidad muy superior a la permitida en una carretera comarcal.

Superaba en más de 80 km/h el límite permitido

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de febrero en la CV-339, a su paso por el término municipal de Llíria, una vía de montaña frecuentada por motoristas durante los fines de semana. Agentes del Destacamento Valencia-B detectaron una motocicleta que circulaba a 192 km/h en un tramo limitado a 70 km/h.

Tras darle el alto, los agentes identificaron al conductor, un hombre de 54 años y nacionalidad alemana, que está siendo investigado por superar en más de 80 km/h el límite establecido en una vía interurbana.

Dispositivos de control

Este caso se enmarca dentro de los dispositivos de control que el Subsector de Tráfico desarrolla para mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad entre motoristas. De hecho, se trata del tercer conductor de motocicleta investigado por exceso de velocidad en los dos primeros meses del año.

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El delito de exceso de velocidad en estas condiciones está recogido en el Código Penal y puede conllevar penas de prisión de tres a seis meses, multas económicas o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la retirada del permiso de conducción. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Llíria.