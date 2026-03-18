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Investigación

Investigan a un motorista por exceso de velocidad en Llíria: el conductor superó el límite en más de 80 km/h

La Guardia Civil investiga a un motorista alemán de 54 años por circular a 192 km/h en la CV-339

La Guardia Civil investiga a un conductor de una motocicleta por circular a más del doble de la velocidad permitida en Llíria.

La Guardia Civil investiga a un conductor de una motocicleta por circular a más del doble de la velocidad permitida en Llíria. / Guardia Civil

Laura Florentino

Llíria

La Guardia Civilinvestiga a un motorista por un presunto delito contra la seguridad vial tras ser sorprendido circulando a una velocidad muy superior a la permitida en una carretera comarcal.

Superaba en más de 80 km/h el límite permitido

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de febrero en la CV-339, a su paso por el término municipal de Llíria, una vía de montaña frecuentada por motoristas durante los fines de semana. Agentes del Destacamento Valencia-B detectaron una motocicleta que circulaba a 192 km/h en un tramo limitado a 70 km/h.

Tras darle el alto, los agentes identificaron al conductor, un hombre de 54 años y nacionalidad alemana, que está siendo investigado por superar en más de 80 km/h el límite establecido en una vía interurbana.

Dispositivos de control

Este caso se enmarca dentro de los dispositivos de control que el Subsector de Tráfico desarrolla para mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad entre motoristas. De hecho, se trata del tercer conductor de motocicleta investigado por exceso de velocidad en los dos primeros meses del año.

Noticias relacionadas

El delito de exceso de velocidad en estas condiciones está recogido en el Código Penal y puede conllevar penas de prisión de tres a seis meses, multas económicas o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la retirada del permiso de conducción. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Llíria.

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