Loriguilla celebra el cierre de la Semana de la Mujer con un encuentro que reunió a 200 mujeres

Loriguilla puso el pasado sábado el broche final a la programación de la Semana de la Mujercon una jornada que reunió a cerca de 200 mujeres del municipio en un encuentro de convivencia, reconocimiento y participación social.

El acto se inició con la bienvenida institucional de la alcaldesa, Montse Cervera, tras la cual se proyectó un vídeo en el que 16 mujeres de Loriguilla compartieron sus trayectorias vitales y profesionales. En él se recogieron perfiles muy diversos, desde mujeres vinculadas a la cultura municipal hasta trabajadoras del campo, amas de casa, empresarias, investigadoras, deportistas de élite y referentes de superación personal, poniendo en valor la pluralidad y fortaleza del tejido social local.

La alcaldesa Montse Cervera junto a representantes municipales. / A. Loriguilla

Tras la proyección, celebraron una comida patrocinada por empresas de Loriguilla, que evidenció el compromiso del tejido empresarial con las iniciativas sociales y culturales del municipio. La jornada concluyó con un tributo musical a ABBA, que aportó un carácter festivo y participativo al cierre de la programación.

Es la primera vez que el Ayuntamiento de Loriguilla culmina la Semana de la Mujer con una jornada de estas características, que fue valorada de forma muy positiva por las asistentes.

Promoción de la igualdad real y efectiva

El consistorio local agradeció la participación e implicación en todas las actividades organizadas durante la semana, destacando la importancia de seguir impulsando espacios de encuentro, reconocimiento y promoción de la igualdad real y efectiva.

La jornada reforzó la idea de que los municipios pequeños pueden desarrollar iniciativas de gran impacto social, consolidando el compromiso institucional con la igualdad y la cohesión comunitaria.