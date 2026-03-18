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Melani García, cantante de l'Eliana, inmortalizada en un ninot de la falla Sant Roc de Paterna

La cantante Melani García, de l'Eliana, ve su imagen convertida en ninot en la falla infantil de la comisión Sant Roc de Paterna, donde comparte protagonismo con otras figuras musicales

La cantante Melani García con el ninot que le representa de la falla Sant Roc de Paterna.

La cantante Melani García con el ninot que le representa de la falla Sant Roc de Paterna. / Falla Sant Roc

Laura Florentino

L'Eliana

La cantante Melani García, vecina de l'Eliana, puede presumir de que cuenta con su propia representación en el mundo fallero. La artista ha sido inmortalizada en forma de ninot dentro de la falla infantil de la comisión Sant Roc de Paterna.

El monumento, que lleva por lema 'Vida', incluye varias figuras inspiradas en el ámbito musical, entre ellas la joven cantante, junto a otros artistas reconocidos como Melendi o Fito & Fitipaldis.

Foto de familia tras la visita de Melani García a la falla Sant Roc de Paterna.

Foto de familia tras la visita de Melani García a la falla Sant Roc de Paterna. / Falla Sant Roc

Visita a la falla

Melani García visitó el pasado 14 de marzo el casal de la comisión para conocer de cerca el ninot que le han dedicado, en un encuentro marcado por la ilusión y la sorpresa. La figura forma parte del trabajo de los artistas falleros Pepe y Artur Badia, padre e hijo, encargados de dar vida a este monumento infantil.

Noticias relacionadas y más

Con esta iniciativa, la falla Sant Roc ha querido rendir homenaje a la música y a jóvenes talentos como la artista de l'Eliana, integrándolos en una propuesta que combina actualidad, cultura y tradición dentro de las fallas.

El artista fallero Artur Badia en la presentación del boceto 'Vida' y los representantes infantiles de la falla Sant Roc de Paterna.

El artista fallero Artur Badia en la presentación del boceto 'Vida' y los representantes infantiles de la falla Sant Roc de Paterna. / Falla Sant Roc

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