Benaguasil despide las fallas de 2026: todos los horarios de la cremà de los monumentos

El municipio de Benaguasil pondrá esta noche el broche final a las fallas 2026 con la tradicional cremà, que se desarrollará de forma escalonada para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo del acto.

Comienza a las 22:45 horas

La quema de los monumentos comenzará a las 22:45 horas con la falla L'Espardenyada, dando inicio a una noche cargada de emoción y simbolismo en la que el fuego será el protagonista.

A partir de las 23:00 horas será el turno de las fallas Cervantes, El Penyot y Topairet, mientras que a las 23:30 horas arderán los monumentos de El Picaor, El Pilar y Monte Montiel.

Un momento durante la cremà de una falla de Benaguasil en una foto de archivo de 2023. / A. Benaguasil

La programación continuará a las 00:15 horas con la cremà de la falla Atra que tal, seguida a las 00:45 horas por la falla Plaça de Bous.

La falla Carrer de Llíria será la última en arder

Como es tradición, el cierre de la noche quedará reservado para la comisión ganadora del primer premio. En esta ocasión, la falla Carrer de Llíria será la última en arder, a partir de la 01:30 horas poniendo el punto final a las fiestas josefinas en la localidad.

Con este acto, Benaguasil despedirá unas fallas marcadas por la participación y el ambiente festivo, a la espera de volver a llenar sus calles de arte y pólvora el próximo año.