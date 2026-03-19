Bétera celebra con fervor su tradicional Ofrenda a la Virgen de los Desamparados

Bétera celebró ayer 18 de marzo su tradicional Ofrenda de flores en honor a la Virgen de los Desamparados, uno de los actos más representativos y emocionantes de las Fallas. Las comisiones falleras recorrieron las calles de la localidad en un desfile cargado de sentimiento, acompañadas por las bandas de música y el colorido de los trajes regionales, ante la mirada de la población y visitantes.

La cita volvió a destacar por el ambiente festivo y el sentimiento de devoción, consolidándose como uno de los momentos más esperados de la semana fallera en el municipio. Las comisiones falleras desfilaron por las calles del municipio hasta llegar ante la Geperudeta, donde depositaron sus ramos en un ambiente cargado de sentimiento, devoción y orgullo por la tradición.

Las falleras mayores de Bétera, Lucía Garrido Benavent y Macarena del Castillo Vázquez. / A. Bétera

Broche final con las falleras mayores

El acto culminó con la llegada de las falleras mayores de Bétera, Lucía Garrido Benavent y Macarena del Castillo Vázquez, quienes pusieron el broche final a una tarde marcada por el respeto y el amor a la fiesta fallera.

La jornada dejó una imagen inolvidable que reflejó el verdadero espíritu de las fallas en Bétera, en uno de los momentos más especiales del calendario festivo.