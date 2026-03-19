Ofrenda
Bétera celebra con fervor su tradicional Ofrenda a la Virgen de los Desamparados
Las Fallas de Bétera vivieron ayer uno de sus momentos cumbre con la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, un evento que destacó por su ambiente festivo y la gran participación de falleros y visitantes
Bétera celebró ayer 18 de marzo su tradicional Ofrenda de flores en honor a la Virgen de los Desamparados, uno de los actos más representativos y emocionantes de las Fallas. Las comisiones falleras recorrieron las calles de la localidad en un desfile cargado de sentimiento, acompañadas por las bandas de música y el colorido de los trajes regionales, ante la mirada de la población y visitantes.
La cita volvió a destacar por el ambiente festivo y el sentimiento de devoción, consolidándose como uno de los momentos más esperados de la semana fallera en el municipio. Las comisiones falleras desfilaron por las calles del municipio hasta llegar ante la Geperudeta, donde depositaron sus ramos en un ambiente cargado de sentimiento, devoción y orgullo por la tradición.
Broche final con las falleras mayores
El acto culminó con la llegada de las falleras mayores de Bétera, Lucía Garrido Benavent y Macarena del Castillo Vázquez, quienes pusieron el broche final a una tarde marcada por el respeto y el amor a la fiesta fallera.
La jornada dejó una imagen inolvidable que reflejó el verdadero espíritu de las fallas en Bétera, en uno de los momentos más especiales del calendario festivo.
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