Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallera Mayor OfrendaTiempo ValènciaFotos Ofrenda 17 de marzoFotos Ofrenda 18 marzoTraje María José CataláJuan Roig y familiaNit de Foc
instagramlinkedin

Ofrenda

Llíria celebra una emotiva Ofrenda floral en la recta final de las fallas

El alcalde de Llíria, Paco Gorrea, encabezó la Corporación municipal en la ofrenda floral, un evento que marcó la recta final de las Fallas 2026 y que concluirá hoy con la cremà de los monumentos

Las máximas representantes de las fallas de Llíria acuden junto a la corporación a la basílica de la Asunción.

Las máximas representantes de las fallas de Llíria acuden junto a la corporación a la basílica de la Asunción. / A. Llíria

Redacción Levante-EMV

Llíria

El municipio de Llíria vivió ayer, 18 de marzo, uno de los actos más solemnes y emotivos de sus fiestas josefinas con la tradicional ofrendade flores a la Virgen de los Desamparados, celebrada en la basílica de la Asunción.

El acto reunió a las falleras mayores de la ciudad, Mireia Fernández y Leire Sánchez, junto al presidente infantil Edgar García, quienes encabezaron el desfile acompañados por las cinco comisiones falleras de la localidad.

La fallera mayor de Llíria, Mireia Fernández, durante la Ofrenda.

La fallera mayor de Llíria, Mireia Fernández, durante la Ofrenda. / A. Llíria

El equipo de gobierno también participó

También participó la corporación municipal, con el alcalde Paco Gorrea al frente, junto a la concejala de Fiestas, Mª José Llopis, en un recorrido marcado por la devoción, el color y el sentimiento fallero.

Noticias relacionadas y más

El desfile floral volvió a poner de manifiesto la implicación de las comisiones y el arraigo de esta tradición en la capital del Camp de Túria, en un ambiente cargado de emoción que simboliza la proximidad del final de las fiestas. Con este acto, Llíria encara ya la recta final de las Fallas 2026, que concluirán hoy con la tradicional cremà de los monumentos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tormenta perfecta de trenes en Fallas: los maquinistas de Metrovalencia confirman una huelga los mismos días que el Cercanías no llegará a la ciudad
  2. ¿Por qué sigue llevando agua el Túria aunque lleva una semana sin llover?
  3. El pasillo infinito de camas rotas sin reparar en los sótanos del hospital La Fe de València
  4. El tiempo para Fallas: la Aemet pone la mirada en las lluvias en València para el supersábado
  5. La Generalitat declara la guerra a la IA en sus oposiciones: así quiere evitar la copia en los exámenes
  6. La Junta de Seguridad termina con pacto: los trenes no llegarán a la Estación del Norte para la mascletà en todas las Fallas
  7. La Aemet pone el foco en la lluvia en València ante el ‘supersábado’ fallero
  8. València afronta su 'macro' fin de semana de las fallas 2026 con el servicio de Cercanías limitado entre las 13 y las 15 horas

Llíria celebra una emotiva Ofrenda floral en la recta final de las fallas

Llíria celebra una emotiva Ofrenda floral en la recta final de las fallas

Melani García, cantante de l'Eliana, inmortalizada en un ninot de la falla Sant Roc de Paterna

Melani García, cantante de l'Eliana, inmortalizada en un ninot de la falla Sant Roc de Paterna

Loriguilla celebra el cierre de la Semana de la Mujer con un encuentro que reunió a 200 mujeres

Loriguilla celebra el cierre de la Semana de la Mujer con un encuentro que reunió a 200 mujeres

Investigan a un motorista por exceso de velocidad en Llíria: el conductor superó el límite en más de 80 km/h

Investigan a un motorista por exceso de velocidad en Llíria: el conductor superó el límite en más de 80 km/h

Casinos recorre contra la planta de biometanització de Llíria davant de possibles riscos ambientals

Casinos recorre contra la planta de biometanització de Llíria davant de possibles riscos ambientals

Casinos recurre contra la planta de biometanización de Llíria ante posibles riesgos ambientales

Casinos recurre contra la planta de biometanización de Llíria ante posibles riesgos ambientales

La falla Túria de San Antonio de Benagéber conquista el doblete con sus monumentos

La falla Túria de San Antonio de Benagéber conquista el doblete con sus monumentos

El alcalde de Riba-roja de Túria retoma los encuentros 'Espai Obert' con los vecinos para explicar el presupuesto de 2026

El alcalde de Riba-roja de Túria retoma los encuentros 'Espai Obert' con los vecinos para explicar el presupuesto de 2026
Tracking Pixel Contents