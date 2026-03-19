Llíria celebra una emotiva Ofrenda floral en la recta final de las fallas

El municipio de Llíria vivió ayer, 18 de marzo, uno de los actos más solemnes y emotivos de sus fiestas josefinas con la tradicional ofrendade flores a la Virgen de los Desamparados, celebrada en la basílica de la Asunción.

El acto reunió a las falleras mayores de la ciudad, Mireia Fernández y Leire Sánchez, junto al presidente infantil Edgar García, quienes encabezaron el desfile acompañados por las cinco comisiones falleras de la localidad.

La fallera mayor de Llíria, Mireia Fernández, durante la Ofrenda. / A. Llíria

El equipo de gobierno también participó

También participó la corporación municipal, con el alcalde Paco Gorrea al frente, junto a la concejala de Fiestas, Mª José Llopis, en un recorrido marcado por la devoción, el color y el sentimiento fallero.

El desfile floral volvió a poner de manifiesto la implicación de las comisiones y el arraigo de esta tradición en la capital del Camp de Túria, en un ambiente cargado de emoción que simboliza la proximidad del final de las fiestas. Con este acto, Llíria encara ya la recta final de las Fallas 2026, que concluirán hoy con la tradicional cremà de los monumentos.