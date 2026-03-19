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Riba-roja vive con gran emoción y devoción la Ofrenda en las fallas 2026

Las fallas de Riba-roja de Túria vivieron un emotivo desfile con sus comisiones, encabezado por las falleras mayores, en un acto lleno de tradición y devoción vecinal

Riba-roja vive con gran emoción y devoción la Ofrenda en las fallas 2026.

Riba-roja vive con gran emoción y devoción la Ofrenda en las fallas 2026.

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Riba-roja vive con gran emoción y devoción la Ofrenda en las fallas 2026 / A. Riba-roja de Túria

Redacción Levante-EMV

Riba-roja de Túria

La localidad de Riba-roja de Túria celebró su tradicional Ofrenda de flores en honor a la Virgen de los Desamparados, uno de los actos más representativos de las Fallas. Las comisiones falleras recorrieron las calles en un desfile cargado de emoción, acompañadas por música y el colorido de los trajes regionales, ante la mirada de numerosos vecinos y visitantes. La cita volvió a destacar por el ambiente festivo y el sentimiento de devoción, consolidándose como uno de los momentos más esperados de la semana fallera en el municipio.

Las falleras mayores de las distintas comisiones de Riba-roja viven con emoción la Ofrenda de 2026.

Las falleras mayores de las distintas comisiones de Riba-roja viven con emoción la Ofrenda de 2026. / A. Riba-roja de Túria

Desfilaron las seis comisiones falleras

El mundo fallero local estuvo representado por las seis comisiones y la Junta Local Fallera. Encabezando la comitiva les acompañaron las falleras mayores de la localidad, Tamara Tello Ruiz y Thalía Gallach Albiach, quienes protagonizaron junto al resto de falleros y falleras un acto cargado de tradición.

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Durante la ofrenda, los participantes depositaron sus ramos ante la patrona, en una tarde marcada por el respeto, la emoción y el orgullo por unas fiestas profundamente arraigadas en el municipio.

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