Ofrenda
Riba-roja vive con gran emoción y devoción la Ofrenda en las fallas 2026
Las fallas de Riba-roja de Túria vivieron un emotivo desfile con sus comisiones, encabezado por las falleras mayores, en un acto lleno de tradición y devoción vecinal
La localidad de Riba-roja de Túria celebró su tradicional Ofrenda de flores en honor a la Virgen de los Desamparados, uno de los actos más representativos de las Fallas. Las comisiones falleras recorrieron las calles en un desfile cargado de emoción, acompañadas por música y el colorido de los trajes regionales, ante la mirada de numerosos vecinos y visitantes. La cita volvió a destacar por el ambiente festivo y el sentimiento de devoción, consolidándose como uno de los momentos más esperados de la semana fallera en el municipio.
Desfilaron las seis comisiones falleras
El mundo fallero local estuvo representado por las seis comisiones y la Junta Local Fallera. Encabezando la comitiva les acompañaron las falleras mayores de la localidad, Tamara Tello Ruiz y Thalía Gallach Albiach, quienes protagonizaron junto al resto de falleros y falleras un acto cargado de tradición.
Durante la ofrenda, los participantes depositaron sus ramos ante la patrona, en una tarde marcada por el respeto, la emoción y el orgullo por unas fiestas profundamente arraigadas en el municipio.
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