Aliança per l’Emergència Climàtica denuncia vertidos de aguas residuales en San Antonio de Benagéber

La plataforma Aliança per l’Emergència Climàtica de Paterna y San Antonio de Benagéber ha denunciado la existencia de vertidos continuados de aguas residuales en el término de San Antonio de Benagéber, en una zona próxima al Parque Natural del Túria, alertando del impacto ambiental y sanitario que esta situación está generando desde hace años.

Según explican desde la entidad ecologista, el problema se remonta a los inicios de la urbanización Colinas de San Antonio, donde un diseño deficiente del sistema de alcantarillado, unido al desnivel del terreno, ha provocado un funcionamiento ineficaz del drenaje de aguas residuales, que acaban vertiéndose al barranc Fondo de Paterna.

La plataforma señala que la estación de bombeo situada al final de la calle Estornell, encargada de conducir estas aguas hacia la red de alcantarillado de Paterna, no cuenta con la capacidad adecuada y presenta además problemas de mantenimiento.

Esta situación provoca que, especialmente en episodios de lluvias, el sistema colapse y las aguas fecales acaben acumulándose y discurriendo de forma natural hacia el barranco. Las zonas de Estornell y Xudia son, según indican, las más afectadas.

Una de las imágenes donde se muestran los vértidos de residuos. / Plataforma Aliança per l’Emergència Climàtica

Quejas del vecindario

Desde la Aliança aseguran que este problema ha generado numerosas quejas vecinales a lo largo de los años, sin que hasta el momento se haya dado una solución definitiva. Además, advierten de que la contaminación del suelo ha contribuido al abandono de cultivos en el entorno afectado.

La entidad critica que, pese a esta situación, el Ayuntamiento esté tramitando nuevas licencias de construcción en la zona, lo que podría agravar el problema de los vertidos. En este sentido, subrayan la proximidad del área afectada al Parc Natural del Túria, adonde llegan las aguas residuales, con el consiguiente riesgo para el entorno natural.

Reclaman la actuación urgente

Por todo ello, la plataforma ha reclamado al consistorio que actúe de manera urgente para solucionar las deficiencias del sistema de alcantarillado, priorice la salud de la población y frene la concesión de nuevas licencias urbanísticas hasta que el problema quede resuelto. Asimismo, insisten en la necesidad de adoptar medidas estructurales que eviten que esta situación se prolongue en el tiempo.