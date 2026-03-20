La Diputación rehabilitará el edificio ACCIS de Náquera, nueva sede de Protección Civil

La Diputació de València ha dado luz verde al proyecto de rehabilitación del emblemático edificio ACCIS de Náquera que, gracias a la financiación de la corporación provincial, renovará dos de sus plantas para dotarlas de nuevos usos. El último decreto del Pla Obert 24-27, el programa provincial de inversiones que coordina la vicepresidenta Natàlia Enguix, ha aprobado unos trabajos que permitirán que la actual planta baja del edificio se transforme completamente para convertirse en nueva sede de Protección Civil. Además, el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Náquera incluye la realización de obras en el sótano de la instalación, que servirá como garaje municipal.

En el mismo decreto se ha dado el visto bueno a otros tres proyectos en el Camp de Túria, lo que supone una inversión total de 1,6 millones en la comarca. También se han aprobado cuatro iniciativas en la Serranía por valor de 472.000 euros, y cinco en el Rincón de Ademuz, a las que se destinará un total de 193.000 euros.

Edificio ACCIS de Náquera

En cuanto a la rehabilitación del edificio ACCIS de Náquera, que cuenta con un presupuesto de 1,1 millones, se trata de un proyecto que el consistorio quiere ir completando por sectores, después de muchos años de abandono de un edificio colindante con el ayuntamiento de la localidad. “La verdad es que, gracias a la ayuda de la Diputación, vamos a recuperar uno de los símbolos de Náquera, que actualmente se encuentra en desuso. El objetivo es ir renovándolo por plantas para dotarlo de nuevos usos”, afirma el alcalde, Iván Expósito. Se espera que las obras de la primera fase concluyan a principios de 2027.

En primer lugar, se va a actuar sobre la planta baja y el sótano. Las obras en la planta baja van a servir para transformar un espacio actualmente en desuso en un nuevo emplazamiento destinado a los miembros de Protección Civil, que contará con una sala de descanso, comedor/cocina, una sala de formación para la realización de cursos o charlas, estancias de dormitorio y sus respectivos aseos y vestuarios para los trabajadores. “En estos momentos Protección Civil tiene sus instalaciones en el mismo ayuntamiento, pero con el aumento de la plantilla que hemos llevado a cabo, era necesario que contaran con un espacio renovado y adecuado para que puedan realizar en condiciones su importante trabajo”, explica Expósito.

Nuevo centro de día

El sótano va a habilitarse como nuevo garaje para vehículos municipales. Además, el alcalde ha adelantado que, próximamente, se van a seguir rehabilitando el resto de plantas. “Lo siguiente será un nuevo centro de día para nuestros mayores”, ha especificado, agradeciendo a la Diputación “las oportunidades que nos da el nuevo Pla Obert, porque nos ofrece más margen a la hora de planear grandes proyectos. Con el anterior plan esto no sería posible”. El municipio de Náquera tiene previsto también realizar mejoras en la red de suministro de agua potable y renovar el césped del campo de fútbol.