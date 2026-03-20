El debate sobre el biometano llega a Llíria: una jornada busca aclarar dudas y fomentar la transparencia informativa

Llíria acogerá el próximo miércoles, 25 de marzo, una jornada centrada en el análisis del biometano y su impacto en distintos ámbitos, en un momento clave para el debate energético y ambiental. Bajo el título "Biometano: impacto ambiental, energético, económico y social", el encuentro está organizado por la plataforma informativa GasRenovable.com y se celebrará en el Centro Multiusos de Llíria, de 16:30 a 18:30 horas.

La iniciativa nace con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía un espacio de información rigurosa y accesible en torno a una cuestión que, en los últimos meses, ha generado un intenso debate público, especialmente en territorios donde se plantean proyectos vinculados a este tipo de energía.

En Llíria el pasado mes de febrero comenzaron las obras de la planta de biometano pese a las protestas vecinales. Desde la organización subrayan la importancia de garantizar el derecho de la población a acceder a información veraz en un contexto marcado tanto por la urgencia climática como por la proliferación de desinformación.

Crece la controversia social de este tipo de infraestructuras

El sector del biogás y el biometano atraviesa actualmente una etapa compleja en España, no solo por los desafíos técnicos, regulatorios o de inversión, sino también por la creciente controversia social que rodea a estas infraestructuras. En este sentido, la jornada pretende contribuir a clarificar conceptos y abordar el debate desde una perspectiva científica y divulgativa, evitando planteamientos simplistas.

Lejos de promover una única visión, el encuentro se plantea como un foro abierto al diálogo, en el que se pondrán sobre la mesa distintas posturas, tanto favorables como críticas. El objetivo es generar una conversación constructiva que permita abordar dudas, inquietudes y también los posibles límites de este modelo energético, en un formato que prioriza la pedagogía y la escucha activa.

Maqueta virtual de la planta de biometano de Llíria. / The Green Vector

Mesa redonda de expertos

La mesa redonda contará con la participación de destacados expertos del ámbito académico y científico, como Aurora Seco, catedrática jubilada en tecnologías del medio ambiente; Artemi Cerda, catedrático en Geografía Física; Xavier Flotats, catedrático emérito de ingeniería ambiental; Antonio Turial, investigador científico del CSIC; y Ricardo Romaguera, presidente de Clúster Energía en la Comunitat Valenciana. Tras sus intervenciones, se abrirá un turno de preguntas para fomentar la participación directa del público.

Desde la organización destaca que este tipo de iniciativa resultan fundamentales para mejorar la comprensión soical de la transición energética y ecológica, un proceso que, recuerdan, afecta al conjunto de la ciudadanía. Asimismo, consideran que este encuentro puede servir como referencia para otros territorios en los que también se están planteando proyectos similares, contribuyendo a generar confianza a través de la transparencia y el debate informado.

Un espacio de reflexión colectiva

La jornada se presenta, en definitiva, como un espacio de reflexión colectiva en el que administraciones, empresas, medios de comunicación y ciudadanía podrán compartir conocimiento y perspectivas sobre uno de los retos más relevantes del presente y del futuro: avanzar hacia un modelo energético más sostenible sin dejar de lado el diálogo social.