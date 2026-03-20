La ruta gastronómica 'Riba-roja és la canya' regresa con tapas y premios del 17 al 19 de abril

Riba-roja de Túria volverá a convertirse en epicentro del sabor y la tradición con la celebración de una nueva edición de 'Riba-roja és la canya', la consolidada ruta gastronómica que tendrá lugar del 17 al 19 de abril en una veintena de bares y restaurantes del municipio. Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán recorrer los establecimientos participantes para degustar una amplia variedad de tapas, en una iniciativa que combina calidad culinaria, dinamización económica y promoción local.

Desde su puerta en marcha en 2017, esta propuesta se ha afianzado como uno de los eventos gastronómicos más destacados de la localidad, atrayendo a un numeroso público y reforzando el posicionamiento de la hostelería de Riba-roja. La iniciativa persigue un doble objetivo: impulsar la competitividad del sector y dar a conocer la identidad gastronómica del municipio a través de una experiencia participativa y accesible.

Una de las tapas ofrecidas en ‘Riba-roja és la canya’. / A. Riba-roja de Túria

El concejal de Comercio, José Ángel Hernández, ha subrayado la importancia de esta campaña para el tejido empresarial local, destacando que "con esta iniciativa queremos revitalizar el comercio local, reforzar la imagen de calidad de la hostelería de Riba-roja de Túria y consolidar la clientela a este tipo de establecimientos".

Nuevo sistema de pasaporte gastronómico

Uno de los principales atractivos de esta edición será el sistema de "pasaporte gastronómico", que permitirá a los participantes optar a premios. Por cada tapa consumida junto a una bebida, los establecimientos sellarán el pasaporte, que deberá contar con al menos dos sellos de locales distintos para poder entrar en el sorteo. Una vez completado, se podrá depositar en las urnas habilitadas en los propios negocios participantes.

El premio será gestionado por la Asociación de Comercios, Restauración y Servicios Profesionales de Riba-roja de Túria (AGRUPA), en el marco del convenio de colaboración con el ayuntamiento. Esta dinámica no solo incentiva el consumo, sino que también fomenta la visita a diferentes locales, generando un mayor impacto económico en el municipio.

"Trenet de la Ruta de la Tapa"

Además, como en ediciones anteriores, se habilitará el “Trenet de la Ruta de la Tapa”, un servicio que facilitará el desplazamiento entre los distintos establecimientos de forma cómoda, segura y en un ambiente festivo.

“Trenet de la Ruta de la Tapa” de Riba-roja de Túria. / A. Riba-roja de Túria

La ruta comienza el viernes 17

En cuanto a los horarios, la ruta arrancará el viernes 17 de abril de 19:00 a 21:00 horas. El sábado 18 se celebrará en doble sesión, de 11:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas, mientras que el domingo 19 tendrá lugar en horario de mañana, de 11:00 a 14:00 horas. No obstante, los locales que lo deseen podrán ampliar su horario para seguir ofreciendo sus propuestas gastronómicas.