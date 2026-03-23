El alcalde de San Antonio de Benagéber critica la inacción del anterior gobierno sobre los vertidos: "Las soluciones reales las aportamos nosotros"

El alcalde de San Antonio de Benagéber, Quique Santafosta, ha respondido a las críticas de la Aliança per l'Emergència Climàtica sobre los vertidos de aguas residuales al barranco Fondo de Paterna, asegurando que el actual equipo de gobierno ya está trabajando en una solución estructural para poner fin a un problema que arrastra el municipio desde hace años.

Santafosta ha confirmado que el ayuntamiento ha iniciado el proceso para la construcción de una nueva estación de bombeo en la zona afectada, con una inversión prevista de 234.000 euros. "Es una de las cosas que vamos a solucionar, ya que no se solucionaron en la etapa anterior de estos dos años y medio con el anterior equipo de gobierno. De hecho, ya está en la plataforma de contratación, la licitación es para una nueva estación de bombeo de aguas residuales por ese precio", ha señalado en declaraciones a Levante-EMV.

"Hoy es la primesa mesa de contratación"

El primer edil ha detallado que el procedimiento administrativo ya está en marcha y en fase avanzada. "Hoy justo se hace la primera mesa de contratación. Esperamos que de aquí a un mes o mes y medio esté contratada la nueva estación", ha explicado, añadiendo que al proceso se han presentado tres empresas y que se procederá a la apertura de ofertas y posterior valoración técnica.

Desde el consistorio reconocen la existencia de esta problemática en la urbanización Colinas de San Antonio, donde, tal y como denunció la plataforma, el sistema de alcantarillado presenta deficiencias derivadas del diseño inicial y del desnivel del terreno, lo que provoca fallos en el drenaje y episodios de vertidos, especialmente en momentos de lluvias intensas.

Una de las imágenes donde se muestran los vértidos de residuos. / Plataforma Aliança per l’Emergència Climàtica

En este sentido, el alcalde ha subrayado que, además de la futura infraestructura, ya están llevándose a cabo tareas de mantenimiento en la estación actual, ubicada en la calle Estornell. "Aparte de que se le hace mantenimiento, porque la estación está hecha desde hace años, ahora hay que mejorarla. Hace unos meses, cuando entramos a gobernar, nos pusimos a trabajar en ello y tuvimos que hacer esa inversión en esa calle", sostenía Santafosta.

"Es una problemática del equipo anterior de gobierno"

El alcalde ha insistido en que se trata de un problema heredado de anteriores etapas municipales y ha defendido la actuación de su equipo de gobierno en estos primeros meses. "Es una problemática que viene de años anteriores, las soluciones reales las aportamos nosotros. Todos han hablado mucho de lo que había que hacer o no, pero las soluciones reales las hemos puesto nosotros desde estos seis meses que hemos estado trabajando", ha afirmado.

Por su parte, la Aliança per l’Emergència Climàtica había denunciado recientemente que los vertidos al barranco Fondo continúan produciéndose debido a la falta de capacidad de la estación de bombeo y a su mantenimiento insuficiente, lo que estaría generando impactos ambientales y afectando a parcelas agrícolas de la zona.

Con la nueva licitación en marcha, el ayuntamiento confía en dar respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos y avanzar en la mejora de las infraestructuras básicas del municipio.