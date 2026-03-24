La apertura de la Semana Santa en Llíria frente al veto femenino en Sagunt: "Sin las mujeres la cofradía estaría destinada a morir"

La presencia de la mujer en las cofradías de Semana Santa sigue siendo, en pleno siglo XXI, un tema de debate en algunos municipios valencianos. Mientras en Sagunt persiste el veto a la participación femenina, en Llíria dos de sus principales cofradías se han convertido en ejemplo de apertura e igualdad, tras décadas o años de evolución interna.

La comparación entre ambas localidades resulta inevitable. Dos tradiciones con raíces históricas similares, algunas de ellas datadas en el siglo XIV, pero con caminos muy distintos en lo que respecta a la inclusión de la mujer.

La Cofradía de San Vicente: medio siglo de integración

En Llíria, la Cofradía de San Vicente, fundada el 30 de noviembre de 1761 en la iglesia arciprestal de Nuestra Señora de la Asunción, dio un paso decisivo hacia la igualdad hace ya más de cinco décadas. Fue en 1975 cuando se incorporó por primera vez la figura femenina como clavariesa y mayoralesa, rompiendo con una tradición exclusivamente masculina que se había mantenido durante más de dos siglos.

Su actual presidente, Antonio Castellano Guardiola, no duda en poner en valor ese cambio histórico. "Desde el año 1975 hay mujeres incluidas en la cofradía. Gracias a ellas la fiesta va adelante, tenemos que darles las gracias cada día", subrayaba en declaraciones a Levante-EMV.

Mujeres partícipes en uno de los actos de la Cofradía San Vicente de Llíria. / Cofradía San Vicente de Llíria

Castellano indicaba que la incorporación femenina no solo supuso una cuestión de justicia, sino también una transformación en el propio carácter de la celebración. "También subrayamos que la festividad es mejor desde que entraron las mujeres; antes con los hombres solo se llevaban a cabo actos religiosos y las mujeres cambiaron el ambiente, era necesario".

Actualmente, la cofradía cuenta con cerca de 1.200 miembros, de los cuales alrededor de 500 son mujeres. La igualdad también se refleja en la dirección: "La Junta Directiva la conforman 16 personas y de todas ellas ocho son mujeres, la mitad. La igualdad la tenemos firmemente, creemos en ella".

Para el presidente, el balance no deja lugar a dudas, pues considera que a la agrupación le ha venido muy bien que sea más festiva y lanza un mensaje claro: "Consideramos que debe abrirse a todo el mundo, así que somos partidarios de que la mujer entre a formar parte de ello, tanto en las cofradías como en todas partes", sentenciaba Castellano.

Fotografía de principios del siglo XX que muestra el acto 'la rogativa' que conmemora el trayecto que hizo San Vicente para obrar el “milagro del agua". / Cofradía San Vicente de Llíria

La Cofradía de la Sang: una apertura reciente, pero contundente

Más reciente es el caso de la Cofradía de la Sang de Jesucrist, que levantó el veto a las mujeres en 2018 tras un proceso interno impulsado desde la propia dirección. Su presidente Toni Llibrer recuerda cómo se gestó este cambio: "Formo parte de la agrupación desde pequeño y soy presidente desde 2016. Ese año ya planteé a los miembros de la junta la necesidad de incluir a las mujeres", comentaba en declaraciones a Levante-EMV.

El proceso no estuvo exento de debate, aunque sin grandes conflictos porque aunque hubo votos en contra y en las reuniones varios se oponían por "tradición", la decisión fue clara desde el principio: igualdad total desde el primer momento. "No queríamos incluir a las mujeres de forma progresiva, queríamos hacerlo directamente y con los mismos derechos que tuvieron los hombres", explicaba Llibrer. Esto incluía aspectos simbólicos y organizativos clave, como formar parte de la Junta Directiva o participar como mayorales sin distinciones: "Queríamos que entraran en plena igualdad para que no haya ninguna diferencia porque un hombre y una mujer en la cofradía son completamente iguales".

La respuesta fue inmediata y masiva: "Fue abrir la entrada y en un año se apuntaron más de un centenar, tenían ganas. Fue una locura porque eso no había pasado nunca en los hombres". Y también fue determinante dicha inclusión para el futuro de la entidad: "Sin las mujeres la cofradía estaría destinada a morir. Su inclusión ha hecho que esto reviva y gane mucho más".

Sagunt, en el punto de mira

Frente a esta evolución, Sagunt mantiene aún restricciones que impiden la participación femenina en su Semana Santa, una de las más destacadas de la Comunitat Valenciana.

Llibrer se muestra especialmente crítico con esta: "No entiendo cómo Sagunt se encabezona con eso. Es incoherente que quieran votar absolutamente todos, pero que no entre una mujer". De hecho, va más allá y plantea una cuestión de derechos. "La ausencia de mujeres es absurda, es un derecho constitucional y opino que la Justicia debería actuar", denunciaba el presidente de la Cofradía de la Sang.

Un momento durante una de las protestas en Sagunt por el veto a las mujeres en Semana Santa. / Daniel Tortajada

También se ha mostrado muy descontento y en total desacuerdo por el papel que se le otorga a las mujeres: "Las quieren para que vistan las imágenes, les hagan los arreglos y para que les limpien, pero no para incorporarlas en la agrupación, ni para que desfilen y eso es muy grave".

Además, subraya el contraste entre ambas localidades. "La Semana Santa en Sagunt es la fiesta grande de la ciudad, en Llíria no. Así que es aún más insultante que en la que es considerada la fiesta grande no puedan participar las mujeres", lamentaba Toni Llibrer.

"Queremos que haya una mujer presidenta"

A este proceso de plena integración se suma ahora un nuevo paso simbólico dentro de la Cofradía de la Sang: la aspiración de que una mujer llegue a presidir la entidad. "La idea es que haya una mujer presidenta, es una manera de completar el ciclo y lo vemos con total normalidad", señalaba Llibrer.

Además, la igualdad ya se ha materializado en una de las figuras más representativas de la cofradía, la del calvari. "Conservamos esa figura, es un cofrade escogido por sorteo entre 600 nombres. Cada año se extrae un nombre para que sea clavari durante todo el año", explicaba el presidente Llibrer. Este cargo implica presidir reuniones, actos y procesiones, además de portar la imagen más emblemática de Cristo en Jueves Santo. "Justo en 2024 salió el nombre una mujer por primera vez en la historia y presidió todos los actos. De esta manera confirmamos esa igualdad de oportunidades y plena", comentaba Llibrer.

Tradición frente a cambio

El debate entre tradición e igualdad sigue marcando el presente de muchas cofradías. Sin embargo, el caso de Llíria demuestra que ambas realidades no solo pueden convivir, sino reforzarse mutuamente. "Tenemos que dar ejemplo porque Sagunt y Llíria son de la misma cronología, del siglo XIV, de las más antiguas de España", insistía Llibrer.

Desde San Vicente, Castellano coincide en esa visión integradora: "La agrupación siempre va adelante gracias a ellas". Dos cofradías, dos momentos históricos distintos, pero un mismo resultado: la apertura a la mujer no ha debilitado la tradición, sino que la ha revitalizado. Mientras tanto, el debate sigue abierto en otros puntos del mapa, donde la igualdad aún espera su turno en la procesión.