Llíria recupera algunas de sus rutas senderistas afectadas por la dana

El Ayuntamiento de Llíria ha puesto en marcha un plan para restaurar y mejorar la señalización turística de sus senderos, especialmente aquellos ubicados en el paraje natural de la Concordia y que resultaron afectados por la dana de 2024. La actuación se centra en adecuar los itinerarios ya diseñados por Visit Llíria, con el objetivo de recuperar su atractivo y garantizar la seguridad de los visitantes.

Esta intervención ha sido posible gracias a un programa de ayudas urgentes destinado a municipios afectados por el temporal, dentro de la estrategia de cohesión turística de la Comunitat Valenciana. La financiación procede de los fondos europeos NextGenerationEU, enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este contexto, la Mancomunidad Camp de Túria gestiona una inversión global de 750.000 euros, de los cuales 36.000 euros se destinan a las actuaciones en Llíria.

Mejoras en cinco senderos

El proyecto contempla la mejora de varios senderos homologados, PR-CV 257, 258, 259, 260 y 365, mediante la reparación de tramos deteriorados y la renovación de la señalización. Se instalarán nuevos elementos como balizas, carteles de advertencia y paneles informativos con mapas, niveles de dificultad y recomendaciones medioambientales.

La iniciativa se integra en una estrategia de turismo sostenible que apuesta por el ecoturismo, la movilidad no motorizada y el respeto al entorno natural. Además, se incorporarán herramientas digitales como códigos QR, que permitirán acceder a información actualizada sobre rutas, meteorología, biodiversidad y recursos turísticos de la zona.

Nuevos elementos interpretativos

El concejal de Turismo, Paco García, ha destacado que también se reforzará la señalización existente con nuevos elementos interpretativos para mejorar la experiencia de los usuarios. Asimismo, ha subrayado la importancia de fomentar un uso responsable del entorno natural mediante la información y la sensibilización.

Este proyecto forma parte de una actuación coordinada en la comarca, en la que también participan municipios como Bétera, Casinos, Benaguasil, Riba-roja de Túria y Vilamarxant, todos ellos bajo la coordinación de la Mancomunidad Camp de Túria para reforzar la oferta turística sostenible en el territorio.