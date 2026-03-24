Riba-roja de Túria regulará las tasas de los conservatorios de música y danza a lo largo de este 2026

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado su Plan Normativo para 2026, un documento estratégico que marcará la actividad legislativa durante el próximo año y que incluye la creación de tres nuevas ordenanzas, además de la modificación de otras normativas ya vigentes. Todo ello, con un claro enfoque alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por la ONU.

El plan, aprobado por el pleno municipal con el respaldo del equipo de gobierno del PSPV y el apoyo del resto de grupos políticos, Partido Popular, Compromís, Vox y Esquerra Unida-Unides Podem, será publicado en el Portal de Transparencia para facilitar su consulta por parte de la ciudadanía.

El documento contempla la redacción, aprobación y publicación de tres nuevas ordenanzas municipales a lo largo de 2026. Entre ellas destacan la regulación de la tasa por la prestación del servicio público de medios de comunicación y la ordenanza que fijará las tasas de los servicios del Conservatorio Profesional Municipal de Música, el Conservatorio de Danza y la Escuela Municipal de Música y Danza.

Plaza del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. / A. Riba-roja de Túria

A estas iniciativas se sumará una tercera normativa centrada en el funcionamiento del Mercado Municipal. Además, el plan incluye la modificación del reglamento de Transparencia y Participación Ciudadana y de la ordenanza de administración electrónica.

Las áreas municipales implicadas abarcan departamentos como Comunicación, Música y Danza, Transparencia, OSIC y Comercio, reflejando el carácter transversal de este paquete normativo.

Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Todas las medidas previstas se enmarcan en los ODS aprobados por Naciones Unidas en 2015, orientados a combatir la pobreza, proteger el planeta y garantizar el bienestar global. En el caso de Riba-roja, las ordenanzas estarán especialmente vinculadas a objetivos como la educación de calidad, la innovación, la reducción de desigualdades, el desarrollo de ciudades sostenibles, el crecimiento económico y el consumo responsable.

Continuidad en la planificación normativa

El Plan Normativo de 2026 da continuidad a la línea iniciada en años anteriores. En 2025, el consistorio ya impulsó diversas regulaciones como la ordenanza de catering social, las prestaciones económicas de emergencia o el reglamento de la mesa intersectorial de salud, además de otras iniciativas relacionadas con servicios sociales e infancia.

Desde 2019, el Ayuntamiento viene elaborando estos planes con el objetivo de mejorar la calidad normativa y garantizar principios como la transparencia, la seguridad jurídica, la eficacia y la estabilidad presupuestaria.

Una herramienta de participación y transparencia

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha destacado la relevancia de este instrumento para la gestión municipal: “Es muy importante en la planificación y en la regulación jurídica de la localidad y configura un instrumento esencial de participación ciudadana en el procedimiento para su elaboración”.

Raga ha subrayado además que se trata de “una iniciativa pionera que busca profundizar en una mayor transparencia de los recursos públicos y, al mismo tiempo, cubrir todas las necesidades en cada una de las áreas y departamentos municipales”.