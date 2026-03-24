Robert Raga traslada la necesidad de iniciar las obras del Pont Vell tras el curso escolar para no afectar a los vecinos

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha dado un nuevo paso en el proceso de rehabilitación del Pont Vell con la visita, este mediodía, de efectivos del Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros nº12, junto a responsables técnicos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, encargados de ejecutar los trabajos.

Durante la jornada, el alcalde Robert Raga, acompañado por la arquitecta municipal y responsables de la Policía Local, se ha desplazado hasta la zona del río para conocer de primera mano los detalles del desmontaje de la actual pasarela peatonal, una actuación clave dentro del proyecto de intervención.

La visita de los militares del Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros a Riba-roja de Túria. / A. Riba-roja de Túria

Inicio de obras al finalizar el curso escolar

El primer edil ha subrayado la importancia de coordinar los trabajos para minimizar las afecciones a la ciudadanía, especialmente en un entorno con alta actividad diaria. En este sentido, ha señalado que trasladará la necesidad de iniciar las obras una vez finalizado el curso escolar o, en su defecto, garantizar en todo momento la accesibilidad de vehículos y autobuses que prestan servicio al IES El Quint y a las Escoletes Municipals.

La actuación sobre el Pont Vell se enmarca dentro de las labores de mejora de infraestructuras y seguridad en el municipio, con el objetivo de adecuar este emblemático paso sobre el río a las necesidades actuales de movilidad y uso ciudadano.