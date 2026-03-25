José Luis Pérez, presidente de la Banda Primitiva de Llíria: "Es fundamental que haya una mujer candidata a la presidencia por primera vez en 200 años"

El actual presidente de la Banda Primitiva de Llíria, José Luis Pérez, se despide del cargo tras ocho años al frente de la entidad sin optar a la reelección en los comicios que se celebrarán este sábado. Su salida marca el cierre de una etapa caracterizada por la consolidación y el crecimiento de la sociedad musical, tanto en el ámbito educativo como artístico, y abre un nuevo proceso en el que, por primera vez, una mujer opta a la presidencia, reflejando la evolución hacia una mayor igualdad dentro de la institución.

Tras ocho años al frente de la Banda Primitiva, ¿qué balance hace de su etapa?

Han sido ocho años muy intensos, desde julio de 2018 hasta ahora. Iniciamos la primera legislatura con un reto muy importante como fue el bicentenario de 2019, celebrando los 200 años de la banda civil más antigua de España. Fue un año lleno de actividades y conciertos en el que trabajamos muchísimo para darle la importancia que merecía.

¿En qué aspectos considera que más ha evolucionado la sociedad musical?

Creo que todas las áreas han mejorado mucho: la económica, la escuela, las agrupaciones y la actividad social. La entidad está ahora mucho más estabilizada que antes de 2018 y ha tenido un crecimiento espectacular. Por ejemplo, la escuela cuenta con más de 220 alumnos y la banda juvenil ha incorporado a muchos de ellos.

¿Y en el plano musical?

Los resultados han sido muy buenos. En estos ocho años hemos conseguido siete primeros premios en los siete certámenes en los que hemos participado, y la banda sinfónica ha logrado cuatro premios, dos de ellos en certámenes internacionales como Valencia y Altea. Musicalmente estamos muy satisfechos.

Ha decidido no presentarse a la reelección. ¿Por qué?

Es una decisión personal. Ocho años son suficientes y creo que es el momento de dar un paso a un lado para que otras personas puedan asumir la dirección y aportar nuevas ideas. No es por cansancio ni por problemas, lo tenía claro desde el principio.

¿Qué le ha aportado esta experiencia?

Muchísimo. Formo parte de la banda desde hace muchos años, incluso ya estuve en la junta en 2006, y ha sido una experiencia inolvidable. Aquí lo fundamental es el esfuerzo personal y la confianza en un equipo. Trabajamos de forma desinteresada por el bien común y eso es lo que más te llena.

¿Cómo ve el futuro de la Banda Primitiva?

Lo veo muy bien. Hay una base sólida, tanto a nivel musical como social. Lo importante es seguir contando con un buen equipo de trabajo, una junta unida que tenga claro que todos trabajan por el mismo objetivo: lo mejor para la banda.

Estas elecciones son especiales porque hay una mujer candidata por primera vez. ¿Qué supone esto?

Es un paso muy importante. La participación de la mujer en la banda es total desde hace años, somos una sociedad prácticamente paritaria, y que haya una candidata a la presidencia es un reflejo de esa realidad. Después de 200 años, ya era hora.

Un momento durante una de los conciertos de la Banda Primitiva de Llíria. / Banda Primitiva de Llíria

¿Cree que llega tarde ese momento?

Probablemente sí, pero lo importante es que ya ha llegado. Me alegra mucho que una mujer haya dado el paso, porque aporta un plus y es una garantía de convivencia dentro de la sociedad. Es un paso fundamental y más aún porque estamos en un momento en el que hay organizaciones que vetan la participación de las mujeres. De todos los socios una parte importante la conforman mujeres y la participación de ellas está plenamente activa. He apostado desde el primer momento en que hubiese una candidatura femenina y he hecho todo lo posible para que tuviera la valentía y diera ese paso.

¿Tiene algún candidato preferido?

Como presidente debo ser neutral. Hay dos candidaturas y serán los socios quienes decidan cuál es la mejor. Como socio, por supuesto, tengo mi derecho a voto, pero institucionalmente debo mantenerme al margen.

¿Qué cualidades debería tener el próximo presidente o presidenta?

Más que liderazgo individual, lo importante es saber formar un buen equipo. Que haya una piña, que todos tengan claro cuál es su función y que trabajen unidos por el bien de la Banda Primitiva.

¿Cómo se vive el ambiente previo a las elecciones?

Siempre es un momento especial. Hay cierta rivalidad y movimiento entre las candidaturas, cada una intenta trasladar su proyecto. Se nota que hay ganas de participar y de que llegue el sábado para poder votar. Eso también es positivo para la sociedad.