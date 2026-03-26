Más de 20 personas y empresas sancionadas en Nàquera por vertidos ilegales tras el refuerzo de controles

El Ayuntamiento de Nàquera continúa intensificando su lucha contra los vertidos ilegales en el término municipal. En el marco de estas actuaciones, la Policía Local ha abierto un expediente sancionador contra los responsables de un vertido reciente detectado en el Camí de la Patà, donde dos hombres fueron sorprendidos depositando sacos de escombros en una zona rural no habilitada.

Las sanciones alcanzan los 1.000 euros

Desde el consistorio recuerdan que este tipo de comportamientos constituye una infracción grave de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, con sanciones que pueden alcanzar los 1.000 euros.

La actuación se enmarca en el refuerzo de los controles iniciado a principios de 2025, que ha permitido detectar y esclarecer más de 17 vertidos ilegales gracias, en parte, al uso de cámaras de control de tráfico. Como resultado, más de una veintena de personas y empresas han sido sancionadas por este tipo de prácticas.

Algunos de los vertidos ilegales destapados por la Policía Local de Nàquera. / Levante-EMV

El ayuntamiento ha subrayado que estas campañas de vigilancia se mantendrán activas con el objetivos de erradicar conductas incívicas que afectan al entorno natural y a la imagen del municipio. En este sentido, recuerdan que Nàquera dispone de un ecoparque municipal donde depositar correctamente los residuos.

Asimismo, insisten en que el abandono de enseres junto a los contenedores fuera de los días establecidos también será objeto de control y sanción, apelando a la responsabilidad ciudadana para mantener el municipio limpio y respetuosos con el medio ambiente.

"La filosofía es cuidar nuestro entorno"

El alcalde de Nàquera, Iván Expósito, en declaraciones a Levante-EMV ha destacado el papel clave de la implicación vecinal y de los servicios municipales en la detección de este tipo de infracciones: “La mayoría de delitos medioambientales han sido interceptados gracias a la colaboración ciudadana y a la gran labor de nuestros trabajadores municipales, que trabajan con la filosofía de cuidar nuestro entorno, así como por las cámaras instaladas en todo el término, que están dando resultados”.

Expósito ha sido contundente al afirmar que “queremos un pueblo limpio y lo vamos a conseguir, aplicando nuestras ordenanzas de convivencia ciudadana de una forma firme”. Además, ha subrayado que la Policía Local tiene como una de sus prioridades “evitar los vertidos ilegales y acabar con este tipo de conductas que dañan nuestro entorno”.

Por último, el alcalde ha apelado a la responsabilidad colectiva: “Tenemos la obligación moral de preservar nuestro entorno natural, igual que lo hicieron nuestros antepasados”.