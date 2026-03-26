La candidata Ana Millán aspira a liderar la Banda Primitiva de Llíria: "No me presento por ser mujer, me presento porque soy música"

La Banda Primitiva de Llíria afronta este sábado unas elecciones marcadas por un hecho inédito en sus 200 años de historia: por primera vez, una mujer opta a la presidencia de la entidad. La candidatura de Ana Millán no solo introduce un elemento de renovación simbólica, sino que también refleja los cambios internos de una sociedad musical que busca adaptarse a nuevos tiempos sin perder su esencia. Su rival, Salva Navarro, trompa solista y docente, también inició sus estudios musicales en la banda edetana.

Millán, orientadora y logopeda en Educación Secundaria y Bachillerato, mantiene una relación estrecha con la Primitiva desde la infancia. Ingresó en la banda con apenas siete años y acumula más de tres décadas como música. Su vinculación con la entidad va más allá de lo artístico, ya que forma parte de una generación que ha vivido de cerca la evolución social y organizativa del llamado popularmente "Clarín".

"Al principio fue un no rotundo"

La decisión de presentarse a la presidencia no fue inmediata. En un primer momento, la idea generó dudas, en parte por la carga de responsabilidad que implica el cargo y por las preguntas habituales que, según su entorno, siguen condicionando a muchas mujeres en espacios de liderazgo. Sin embargo, el respaldo de numerosos compañeros y el contexto de relevo tras la salida del actual presidente, José Luis Pérez, acabaron inclinando la balanza. "Al principio fue un no rotundo. Las mujeres muchas veces nos planteamos si tendremos tiempo, qué dirán... Pero llegó un momento, concretamente en el entierro de mi padre, vino el presidente y muchos músicos en representación de la banda y ahí fue cuando me dieron el impulso", explicaba durante la entrevista a Levante-EMV.

Parte de la Banda Primitiva de Llíria en uno de sus conciertos. / Levante-EMV

"La gente que te apoya no quiere dar la cara por miedo a represalias"

De hecho, no estuvo exenta de dudas ni de contexto. Millán reconoce que el entorno interno de la agrupación es complejo: "Aquí hay muchos intereses y hay gente que te apoya, pero no quiere dar la cara por miedo a represalias y me dijeron que no se podían meter en esto".

Ese punto de inflexión no fue solo personal, sino también colectivo. La salida del actual presidente abrió un nuevo escenario de transición en el que muchos músicos comenzaron a buscar nuevas referencias. "La gente empezó a animarme. El Clarín está viviendo una etapa muy bonita a nivel social, hay implicación, ilusión... y me pidieron que me presentara", indicaba la candidata.

Su propuesta es dar continuidad al trabajo

Su propuesta se construye precisamente sobre esa base: dar continuidad al trabajo realizado en los últimos años y, al mismo, tiempo, impulsar nuevas líneas de desarrollo. Porque asegura que la sociedad musical está saneada a nivel económico y social. "He buscado personas muy de casa, gente trabajadora, comprometida, que quiera aportar de verdad. No se trata de figurar, sino de trabajar", afirma. El resultado, asegura, es un equipo preparado en múltiples áreas: gestión cultural, educación, comunicación o redes sociales. “Es una candidatura muy completa, con perfiles que la sociedad nunca ha tenido y con una ilusión tremenda”, mantenía.

Avanzar hacia una escuela inclusiva

Ese "paso más", pasa, en gran medida, por la modernización. Como profesional del ámbito educativo, Millán tiene clara una de sus prioridades, transformar la escuela de música: "Hay que abrirla a nuevas disciplinas. No solo música clásica, también jazz, dolçaina, guitarra eléctrica, idiomas y, sobre todo, avanzar hacia una escuela inclusiva". En ese sentido, plantea un modelo más abierto y social: "Queremos integrar a personas con diversidad funcional, colaborar con asociaciones, hacer de la escuela un referente porque la música tiene que ser para todos".

"No podemos vivir solo de la historia"

Pero su visión va más allá de lo pedagógico. Millán también pone el foco en la sostenibilidad económica y en la proyección exterior de la banda. “No podemos vivir solo de la historia. Tenemos que internacionalizarnos, salir fuera de la Comunitat Valenciana y de España. Si no generamos recursos, no podremos crecer”.

La primera candidata mujer a la presidencia (segunda de la izquierda) con algunos miembros de la agrupación. / Levante-EMV

Mientras tanto, la campaña avanza en un clima que, según reconoce, no siempre es fácil. "Las elecciones generan rivalidad, es normal. Pero yo intento mantenerme al margen de la confrontación. Voy a la mía, trabajando y mostrando nuestro proyecto. Porque no tengo nada que perder ni que ganar, soy orientadora y no vivo de la música", sostenía la candidata.

"Esto no tiene nómina, hay más 'peros' que beneficios"

Más allá del resultado, la presencia de una mujer en la carrera por la presidencia introduce un cambio significativo en la historia de la Primitiva: "No me presento por ser mujer, me presento porque soy música. Si no, no estaría aquí, esto no tiene nómina, son sofocos y disgustos y tiene más 'peros' que beneficios".

Sin embargo, es consciente de lo que representa su paso y se muestra muy ilusionada. "Me haría mucha ilusión ganar. Si perdiera me sabría muy mal por las niñas que vienen detrás porque la situación se les pondría aún peor. Podrían pensar que la próxima vez que una mujer se plantee serlo ya tiene una barrera más porque una lo intentó y no pudo", explicaba Millán.

"Si no salgo ganadora seguiré igual, me colgaré el clarinete y continuaré ensayando porque lo más importante es la música y el Clarín", sentenciaba la candidata a la presidencia.