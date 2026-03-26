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Llíria, entre las 10 mejores iniciativas de España en la Campaña María Moliner por su fomento a la lectura

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, entregó el galardón a la Red Municipal de Bibliotecas de Llíria, premiando su labor en la promoción de la lectura y la inclusión social

Llíria recibe uno de los premios especiales de la XXV Campaña de Animación a la Lectura María Moliner.

Llíria recibe uno de los premios especiales de la XXV Campaña de Animación a la Lectura María Moliner. / A. Llíria

Laura Florentino

Llíria

La Red Municipal de Bibliotecas de Llíria ha sido reconocida como uno de los proyectos más destacados de toda España en la XXV Campaña de Animación a la Lectura María Moliner, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El galardón fue entregado en un acto presidido por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, junto a la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura, María José Gálvez, y la presidenta de la FEMP, María José García. En representación del municipio asistieron el alcalde, Paco Gorrea, la concejala responsable de la Red de Bibliotecas, Reme Tordera, y personal del servicio bibliotecario local.

Llíria entre las 10 mejores iniciativas del país

El proyecto premiado, titulado 'La participación crea biblioteca y comunidad', ha situado a Llíria entre las 10 mejores iniciativas del país, seleccionadas entre un total de 562 propuestas. La iniciativa destaca por fomentar la implicación activa de los usuarios a través de actividades innovadoras como clubes de lectura fácil, un escape room centrado en la lucha contra la desinformación o programas de alfabetización lingüística.

Algunos de los galardonados de la Campaña de Animación a la Lectura María Moliner.

Algunos de los galardonados de la Campaña de Animación a la Lectura María Moliner. / A. Llíria

Premio de 10.000 euros

Gracias a este reconocimiento, el municipio recibirá una dotación económica de 10.000 euros que se destinará principalmente a la adquisición de nuevos libros y publicaciones periódicas, reforzando así los fondos de la biblioteca municipal.

Noticias relacionadas y más

La Campaña de Animación a la Lectura María Moliner premia cada año proyectos que promueven el acceso igualitario a la lectura, especialmente entre colectivos vulnerables, como personas mayores, con discapacidad o en situación de exclusión social. Asimismo, valora iniciativas que fomentan la alfabetización digital y la convivencia intergeneracional, objetivos que el proyecto de Llíria ha logrado integrar con éxito.

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