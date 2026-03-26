Obras
Nueva rampa y elevador hidráulico: la piscina municipal de Serra será más accesible tras las obras
Las obras de mejora en la piscina municipal de Serra, que durarán dos meses y medio, buscan garantizar la accesibilidad y renovar vestuarios y zonas de baño para la próxima temporada
El Ayuntamiento de Serra ha iniciado las obras de mejora de la piscina municipal con el objetivo de garantizar la accesibilidad de todo el recinto y mejorar sus servicios. Esta actuación cuenta con una inversión de más de 274.000 euros y se enmarca dentro del Plan de Inversiones de la Diputació de València.
Los trabajos incluyen la adaptación de la entrada con una nueva rampa accesible, así como la instalación de un elevador hidráulico que permitirá a las personas con movilidad reducida acceder a la piscina de manera segura y autónoma.
Nueva ubicación de vestuarios
Además, se construirá un nuevo edificio con vestuarios y servicios adaptados, que permitirá separar la zona de gimnasio de la zona de baño, mejorando así la organización del espacio. También se renovarán los recorridos interiores, eliminando las rampas actuales y creando de nuevas con pendientes adecuadas que facilitarán el acceso tanto a la piscina infantil como a la de adultos.
Los nuevos vestuarios se ubicarán junto a la piscina de personas adultas e incluirán espacios adaptados, manteniendo además la zona de pícnic existente.
La alcaldesa de Serra, Alicia Tusón, ha destacado que “con esta actuación continuamos avanzando hacia un municipio más accesible, seguro y pensado para todas las personas. Queremos que todos los vecinos y vecinas puedan disfrutar de los espacios públicos en igualdad de condiciones”.
Así mismo, ha señalado que “esta inversión responde a una necesidad real del municipio y supone una mejora importante en la calidad de los servicios municipales, especialmente en un espacio tan utilizado como es la piscina. Seguimos la línea de inversión en ocio saludable como la que hemos llevado a cabo con la inversión de más de un millón de euros en los últimos años con la remodelación del polideportivo municipal”.
Las obras durarán dos meses y medio
Las obras tienen una duración prevista de dos meses y medio, por lo cual se espera que la piscina esté a punto para la próxima temporada de baño.
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