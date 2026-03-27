Colectivos vecinales "interrumpen" la jornada sobre el biometano en Llíria para protestar por el proyecto de la planta

La jornada dedicada al análisis del biometano celebrada en Llíria dejó patente tanto el interés creciente en torno a este modelo energético como la "necesidad de reforzar los espacios de diálogo constructivo", según sostuvieron desde la empresa organizadora. La mesa coloquio, titulada "Biometano: impacto ambiental, energético, económico y social", reunió a especialistas de primer nivel en un encuentro que, si bien se desarrolló en términos generales con normalidad, "se vio salpicado por episodios de interrupciones durante su desarrollo", según explicaron desde la plataforma que lo organizó.

Formulario de preguntas canalizado previamente

El foro, llevado a cabo y moderado por la plataforma Gasrenovable.com, había sido planteado desde su origen con un enfoque divulgativo y de carácter generalista, orientado a abordar el papel del biometano en la transición energética desde una perspectiva amplia, técnica y fundamentada. En este sentido la organización había dejado claro tanto en la convocatoria como al inicio de la sesión que no se tratarían proyectos concretos, entre ellos la planta prevista en el municipio, y que las preguntas del público se canalizarían previamente mediante un formulario con el objetivo de "garantizar orden, representatividad y rigor en el debate", indicaban.

Sobre el escenario, expertos del ámbito científico y académico ofrecieron distintas miradas sobre los retos y oportunidades de este recurso energético. Entre ellos, figuras como Antonio Turiel, del Instituto del Mar-CSIC; Artemi Cerdà, catedrático de Geografía Física de la Universitat de València, Aurora Seco, catedrática de Ingeniería Química; Xavier Flotats, profesor emérito de la Universitat Politècnica de Catalunya; y Ricardo Romaguera, presidente del Clúster de la Energía de la Comunitat Valenciana. Sus intervenciones abordaron cuestiones clave relacionadas con el impacto ambiental, la viabilidad económica, la ordenación territorial y las implicaciones sociales del biometano.

Interrupciones de colectivos vecinales contrarios

No obstante, desde la organización informaron de que el desarrollo de la mesa "se vio condicionado en varios momentos por las intervenciones de parte del público asistente, entre los que se encontraban miembros de colectivos vecinales contrarios a la implantación de la planta de biometano en Llíria". Lamentaron que algunas de estas acciones "buscaron trasladar el foco del debate hacia el proyecto local y no formaba parte del objeto de la jornada", aunque se haya llevado a cabo esta acción, en parte, a que en la ciudad edetana se proyecta una planta de estas características.

Parte de la población está en desacuerdo

El encuentro pudo completarse y mantener su carácter técnico y divulgativo. Desde la organización valoraron especialmente la actitud de los ponentes, destacando su capacidad para sostener un discurso riguroso y abierto en un contexto complejo para la ciudad dado que parte de la población continúa mostrando su desacuerdo a este proyecto.