Riba-roja desbloquea la carretera de la Llobatera tras años de reivindicaciones

Riba-roja de Túria da un paso decisivo para resolver una de sus reivindicaciones históricas. La construcción de la carretera de la Llobatera, una infraestructura largamente demandada por el municipio, ha sido finalmente incluida en los presupuestos municipales de 2026, lo que permitirá iniciar un proyecto clave para mejorar la movilidad y la calidad de vida del vecindario.

Presupuesto de más de un millón

La actuación contará con una inversión total de 1,3 millones de euros y tiene como principal objetivo desviar el tráfico de vehículos pesados que, durante años, ha atravesado zonas residenciales, especialmente en urbanizaciones afectadas por el paso continuo de camiones procedentes de explotaciones cercanas. De esta cantidad, 900.000 euros serán aportados por una cantera existente cerca de esta partida municipal y otros 421.000 euros se financiarán con recursos propios del ayuntamiento. Esta carretera evitará el paso de camiones y vehículos pesados por el interior de esta urbanización de Riba-roja de Túria.

Este nuevo vial conectará con la CV-37, la carretera que une Manises con Riba-roja de Túria, y permitirá evitar el tránsito de estos vehículos por el interior de las urbanizaciones, reduciendo así molestias, ruidos y riesgos para la seguridad.

"Hemos llegado a un acuerdo"

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, en declaraciones a Levante-EMV ha destacado la importancia del acuerdo alcanzado para hacer posible esta infraestructura. “Hemos llegado a un acuerdo con la empresa Corporaciones F Túria, de quien depende la cantera Carasoles porque por ahí pasan todos los camiones y van a financiar el proyecto con casi un millón de euros, dejarían de pasar por la urbanización. También estamos hablando con la cantera”, ha explicado.

Muchos años de negociaciones

Este acuerdo llega tras años de negociaciones y múltiples reuniones iniciadas en 2016, lo que ha permitido desbloquear una solución consensuada entre las partes implicadas.

La nueva carretera supondrá una mejora sustancial en la ordenación del tráfico en el término municipal, al tiempo que contribuirá a aumentar la seguridad vial y a reducir el impacto del tránsito pesado sobre los vecinos. Además, permitirá reorganizar los flujos de circulación en una zona especialmente sensible por la convivencia entre actividad industrial y residencial.

Con esta actuación, el ayuntamiento avanza en su objetivo de modernizar las infraestructuras del municipio y dar respuesta a demandas históricas de la ciudadanía, dando solución a un problema que durante años ha afectado al día a día de numerosos vecinos de Riba-roja de Túria.