Ana Millán hace historia y se convierte en la primera presidenta de la Banda Primitiva de Llíria
Ana Millán se convierte en la primera mujer en presidir la Banda Primitiva de Llíria en sus más de 200 años de historia, tras la retirada del otro candidato a la presidencia
La Banda Primitiva de Llíria ha elegido este sábado a Ana Millán como nueva presidenta de la entidad, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo en los más de 200 años de historia de la sociedad musical edetana. Un hito que marca un antes y un después en una institución profundamente arraigada en la tradición, pero cada vez más abierta a reflejar la realidad social actual.
La elección de Millán se ha producido en un contexto singular, después de que el otro candidato, Salva Navarro, anunciara públicamente la retirada de su candidatura el mismo día en que estaban previstas las elecciones. A través de un comunicado difundido en redes sociales, Navarro explicó que se trataba de una decisión “meditada” tras detectar, según sus palabras, “falta de transparencia y neutralidad en el proceso electoral”, circunstancias que aseguró haber trasladado previamente a la actual junta directiva.
En su mensaje, el ya excandidato defendió que su renuncia responde a “responsabilidad y coherencia”, así como a la voluntad de preservar la unidad de la entidad. Además, agradeció el apoyo recibido por parte de los socios y reafirmó su compromiso con la Banda Primitiva y con un modelo de gestión “profesional, impecable y riguroso”.
Con este escenario, Ana Millán asume la presidencia con el respaldo de su candidatura, integrada por un equipo amplio y multidisciplinar, y con el reto de dar continuidad al proyecto de la sociedad musical tras la etapa de José Luis Pérez, que ha estado al frente durante los últimos ocho años.
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